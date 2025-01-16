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فرحة الفلسطينيين حول العالم بعد وقف إطلاق النار في غزة
فرحة الفلسطينيين حول العالم بعد وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لاحتفالات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من العالم بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية. 16.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, غزة
фото, صور, العالم, غزة

فرحة الفلسطينيين حول العالم بعد وقف إطلاق النار في غزة

11:26 GMT 16.01.2025 (تم التحديث: 11:35 GMT 16.01.2025)
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لاحتفالات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من العالم بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية.
© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يحتفلون بالإعلان الوشيك عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في خان يونس، وسط قطاع غزة.

فلسطينيون يحتفلون بالإعلان الوشيك عن اتفاق وقف إطلاق النار بين &quot;حماس&quot; وإسرائيل في خان يونس، وسط قطاع غزة. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jehad Alshrafi

فلسطينيون يحتفلون بالإعلان الوشيك عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في خان يونس، وسط قطاع غزة.

© Getty Images / Anadolu/Yassine Gaidi

مواطنون يتجمعون أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في تونس.

مواطنون يتجمعون أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و&quot;حماس&quot; في تونس. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Yassine Gaidi

مواطنون يتجمعون أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في تونس.

© Getty Images / Anadolu/Wisam Hashlamoun

فلسطينيون يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الخليل، الضفة الغربية، بينما تقتحم القوات الإسرائيلية المنطقة.

فلسطينيون يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الخليل، الضفة الغربية، بينما تقتحم القوات الإسرائيلية المنطقة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Wisam Hashlamoun

فلسطينيون يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الخليل، الضفة الغربية، بينما تقتحم القوات الإسرائيلية المنطقة.

© Getty Images / Jörg Carstensen

أشخاص يحتفلون بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل و"حماس" في ميدان هيرمان بلاتس، في العاصمة الألمانية برلين.

أشخاص يحتفلون بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل و&quot;حماس&quot; في ميدان هيرمان بلاتس، في العاصمة الألمانية برلين. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Jörg Carstensen

أشخاص يحتفلون بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل و"حماس" في ميدان هيرمان بلاتس، في العاصمة الألمانية برلين.

© Getty Images / Anadolu/Mohammad Abushama

مشهد لعرض الألعاب النارية أثناء خروج الناس إلى الشوارع للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في صيدا، لبنان.

مشهد لعرض الألعاب النارية أثناء خروج الناس إلى الشوارع للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين &quot;حماس&quot; وإسرائيل في صيدا، لبنان. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Mohammad Abushama

مشهد لعرض الألعاب النارية أثناء خروج الناس إلى الشوارع للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في صيدا، لبنان.

© Getty Images / Anadolu/Hisam Hac Omer

طفلة صغيرة تحمل علم فلسطين خلال تجمع لمواطنين في ساحة الأمويين في دمشق بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

طفلة صغيرة تحمل علم فلسطين خلال تجمع لمواطنين في ساحة الأمويين في دمشق بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و&quot;حماس&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Hisam Hac Omer

طفلة صغيرة تحمل علم فلسطين خلال تجمع لمواطنين في ساحة الأمويين في دمشق بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

© AP Photo / Khalil Hamra

أشخاص يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في إسطنبول، تركيا.

أشخاص يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار بين &quot;حماس&quot; وإسرائيل في إسطنبول، تركيا. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Khalil Hamra

أشخاص يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في إسطنبول، تركيا.

© Getty Images / Anadolu/ Luc Auffret

مواطنون يتجمعون في ساحة الجمهورية للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في باريس، فرنسا.

مواطنون يتجمعون في ساحة الجمهورية للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين &quot;حماس&quot; وإسرائيل في باريس، فرنسا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Getty Images / Anadolu/ Luc Auffret

مواطنون يتجمعون في ساحة الجمهورية للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في باريس، فرنسا.

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