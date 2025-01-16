فرحة الفلسطينيين حول العالم بعد وقف إطلاق النار في غزة

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فلسطينيون يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الخليل، الضفة الغربية، بينما تقتحم القوات الإسرائيلية المنطقة.