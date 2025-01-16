فرحة الفلسطينيين حول العالم بعد وقف إطلاق النار في غزة

فلسطينيون يحتفلون بالإعلان الوشيك عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في خان يونس، وسط قطاع غزة.
فلسطينيون يحتفلون بالإعلان الوشيك عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في خان يونس، وسط قطاع غزة.
مواطنون يتجمعون أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في تونس.
مواطنون يتجمعون أمام مبنى المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" في تونس.
فلسطينيون يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الخليل، الضفة الغربية، بينما تقتحم القوات الإسرائيلية المنطقة.
فلسطينيون يحتفلون بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في الخليل، الضفة الغربية، بينما تقتحم القوات الإسرائيلية المنطقة.
أشخاص يحتفلون بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل و"حماس" في ميدان هيرمان بلاتس، في العاصمة الألمانية برلين.
أشخاص يحتفلون بوقف إطلاق النار المتفق عليه بين إسرائيل و"حماس" في ميدان هيرمان بلاتس، في العاصمة الألمانية برلين.
مشهد لعرض الألعاب النارية أثناء خروج الناس إلى الشوارع للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في صيدا، لبنان.
مشهد لعرض الألعاب النارية أثناء خروج الناس إلى الشوارع للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في صيدا، لبنان.
طفلة صغيرة تحمل علم فلسطين خلال تجمع لمواطنين في ساحة الأمويين في دمشق بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
طفلة صغيرة تحمل علم فلسطين خلال تجمع لمواطنين في ساحة الأمويين في دمشق بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".
أشخاص يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في إسطنبول، تركيا.
أشخاص يحتفلون باتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل في إسطنبول، تركيا.
مواطنون يتجمعون في ساحة الجمهورية للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في باريس، فرنسا.
مواطنون يتجمعون في ساحة الجمهورية للاحتفال باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" وإسرائيل في باريس، فرنسا.