https://sarabic.ae/20250116/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-صفقة-إذعان-فرضت-على-حماس-1096850601.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": اتفاق وقف إطلاق النار "صفقة إذعان" فرضت على حماس

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": اتفاق وقف إطلاق النار "صفقة إذعان" فرضت على حماس

سبوتنيك عربي

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، مجحف وصفقة إذعان فرضت على "حماس" فرضا نتيجة... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T18:20+0000

2025-01-16T18:20+0000

2025-01-16T18:20+0000

حركة حماس

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

العالم العربي

حصري

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الاتفاق مهم لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والدمار الشامل في القطاع، إلا أن ما يهم فيه المرحلة الأولى التي تتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين.وتابع: "طول مدة الاتفاق الذي سوف يتم تنفيذه على مراحل، سيجعل نتنياهو عند كل مرحلة يضع شروطا جديدة ويقوم بابتزاز حركة حماس مجددا، إذ لم ينقلب على الاتفاق ويتنصل منه ويعيد العدوان والقتل مجددًا".وفيما يتعلق بضمانات التزام إسرائيل بالاتفاق، قال إن الدول التي قامت بالوساطة والرعاية للاتفاق لم تقدم ضمانات، أو آليات لمراقبة تنفيذ الاتفاق، مؤكدا أن لا ضمانات على نتنياهو الذي دائما ما يتنصل من أي اتفاق قام بتوقيعه.ويرى مجدلاني، أن الاتفاق لم يتحدث عن انسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة، بل عن إعادة انتشار وتموضع، بما في ذلك معبر صلاح الدين، ونتساريم، وشمال القطاع، ولم يتحدث عن المناطق العازلة بعمق كيلومتر على الحدود.ومضى قائلًا: "رغم كل سلبيات الاتفاق، نحن نريد الأمن للشعب الفلسطيني، وأن يخرج من دوامة القتل والدمار التي يتعرض لها منذ سنوات، وقد تكون هذه الأيام فرصة لالتقاط الأنفاس، لكن المسألة الأهم أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار متزامنا ما بين قطاع غزة والضفة والقدس الشرقية".وشدد على ضرورة أن يفسح الاتفاق المجال لمسار سياسي مبني على خارطة طريق، تؤدي لتطبيق حل الدولتين المتفق عليه دوليًا، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وليس مجرد فرصة تجعل من إعادة الهيمنة والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة أمرا مجددًا، أو تضع العقبات والعراقيل أمام قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/ كانون الثاني الجاري).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250116/قيادي-في-حركة-حماس-لـ-سبوتنيك-ملتزمون-بتنفيذ-الاتفاق-وتصريحات-نتنياهو-محاولة-يائسة-للتهرب-1096839753.html

https://sarabic.ae/20250116/1096849480.html

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حركة حماس, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, حصري