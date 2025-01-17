https://sarabic.ae/20250117/مكتب-نتنياهو-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096854595.html

مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مكتب نتنياهو يعلن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى "اتفاق لإطلاق المحتجزين"، موضحا أنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء السياسي-الأمني... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T02:14+0000

2025-01-17T02:14+0000

2025-01-17T02:36+0000

بنيامين نتنياهو

غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وقال المكتب في بيان: "تم إبلاغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من قبل فريق التفاوض أنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق المحتجزين".وأضاف البيان: "أمر رئيس الوزراء مجلس الوزراء السياسي-الأمني بالاجتماع غدًا (الجمعة)، ثم ستعقد الحكومة اجتماعًا للموافقة على الاتفاق"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ عائلات المحتجزين بالخبر، وأن الاستعدادات جارية لاستقبالهم عند عودتهم.واتهم المكتب في وقت سابق من يوم الخميس حركة حماس بالتراجع عن بعض جوانب الاتفاق لإجبار إسرائيل على تقديم تنازلات في اللحظات الأخيرة، وهو الاتهام الذي نفت حماس صحته.وفي حال الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل