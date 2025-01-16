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بن غفير: صفقة غزة خسارة كبيرة لإسرائيل
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بن غفير: صفقة غزة خسارة كبيرة لإسرائيل
بن غفير: صفقة غزة خسارة كبيرة لإسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الخميس، أن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "تنهي جميع الإنجازات التي... 16.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-16T19:33+0000
2025-01-16T19:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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وهدد أنه إذا "استمرت الصفقة سنقدم استقالتنا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزبنا "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا منها، بينما إذا استأنف نتنياهو الحرب مع "حماس" سنعود للحكومة"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وقال: "سأستقيل إذا قبلت الحكومة صفقة غزة، وأخبرت نتنياهو بأننا لن نكون جزءا من الحكومة إذا أوقف الحرب، وقلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن عليه منع صفقة غزة".وأوضح بن غفير أن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه، لن يُسقط حكومة نتنياهو، لأنه لن يكون عونا لليسار، ولكنه لن يكون جزءا من الحكومة التي تمنح جائزة لحماس"، بحسب قوله.واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريحاته، أن "صفقة غزة تعني أن أهداف الحرب لن تتحقق"، داعيا حزب الليكود إلى تنفيذ وعده بشأن الحرب.وطالب بقطع المساعدات الإنسانية عن غزة، من أجل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس"، مشددا على أن "التمسك بأهدافنا هو الذي سيؤدي إلى انتصارنا في الحرب وعودة المحتجزين".ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250116/مصر-تشدد-على-ضرورة-الالتزام-بتنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096846998.html
https://sarabic.ae/20250116/أول-تعليق-رسمي-من-إيران-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096848487.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

بن غفير: صفقة غزة خسارة كبيرة لإسرائيل

19:33 GMT 16.01.2025 (تم التحديث: 19:57 GMT 16.01.2025)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الخميس، أن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "تنهي جميع الإنجازات التي حققتها إسرائيل".
وهدد أنه إذا "استمرت الصفقة سنقدم استقالتنا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزبنا "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا منها، بينما إذا استأنف نتنياهو الحرب مع "حماس" سنعود للحكومة"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وقال: "سأستقيل إذا قبلت الحكومة صفقة غزة، وأخبرت نتنياهو بأننا لن نكون جزءا من الحكومة إذا أوقف الحرب، وقلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن عليه منع صفقة غزة".
مشاهد لقيام الجيش الإسرائيلي بقصف مدرسة الجاعوني للنازحين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
مصر تشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
15:41 GMT
وأوضح بن غفير أن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه، لن يُسقط حكومة نتنياهو، لأنه لن يكون عونا لليسار، ولكنه لن يكون جزءا من الحكومة التي تمنح جائزة لحماس"، بحسب قوله.

كما شدد بن غفير، على أن صفقة غزة التي تتبلور، "خطيرة على أمن إسرائيل وخسارة كبيرة لها"، و"الانسحاب من محور فيلادلفيا يدمر إنجازات الحرب، وصفقة غزة مؤلمة وتشجع حركة "حماس" الفلسطينية".

واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريحاته، أن "صفقة غزة تعني أن أهداف الحرب لن تتحقق"، داعيا حزب الليكود إلى تنفيذ وعده بشأن الحرب.
وطالب بقطع المساعدات الإنسانية عن غزة، من أجل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس"، مشددا على أن "التمسك بأهدافنا هو الذي سيؤدي إلى انتصارنا في الحرب وعودة المحتجزين".
وأكد بن غفير استعداده "دفع الأثمان للإفراج عن المحتجزين، ولكن المطروح في الصفقة أثقل مما نحتمل".
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2025
أول تعليق رسمي من إيران على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
16:06 GMT
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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