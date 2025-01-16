https://sarabic.ae/20250116/بن-غفير-صفقة-غزة-خسارة-كبيرة-لإسرائيل---عاجل-1096852138.html

بن غفير: صفقة غزة خسارة كبيرة لإسرائيل

بن غفير: صفقة غزة خسارة كبيرة لإسرائيل

سبوتنيك عربي

صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مساء اليوم الخميس، أن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية "تنهي جميع الإنجازات التي... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T19:33+0000

2025-01-16T19:33+0000

2025-01-16T19:57+0000

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/0a/1081859504_0:87:1019:660_1920x0_80_0_0_f25faa7aff510063ca0d8d7ef9dea453.jpg

وهدد أنه إذا "استمرت الصفقة سنقدم استقالتنا إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وحزبنا "عوتسما يهوديت" لن يكون جزءا منها، بينما إذا استأنف نتنياهو الحرب مع "حماس" سنعود للحكومة"، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.وقال: "سأستقيل إذا قبلت الحكومة صفقة غزة، وأخبرت نتنياهو بأننا لن نكون جزءا من الحكومة إذا أوقف الحرب، وقلت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن عليه منع صفقة غزة".وأوضح بن غفير أن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه، لن يُسقط حكومة نتنياهو، لأنه لن يكون عونا لليسار، ولكنه لن يكون جزءا من الحكومة التي تمنح جائزة لحماس"، بحسب قوله.واعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في تصريحاته، أن "صفقة غزة تعني أن أهداف الحرب لن تتحقق"، داعيا حزب الليكود إلى تنفيذ وعده بشأن الحرب.وطالب بقطع المساعدات الإنسانية عن غزة، من أجل عودة المحتجزين لدى حركة "حماس"، مشددا على أن "التمسك بأهدافنا هو الذي سيؤدي إلى انتصارنا في الحرب وعودة المحتجزين".ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250116/مصر-تشدد-على-ضرورة-الالتزام-بتنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096846998.html

https://sarabic.ae/20250116/أول-تعليق-رسمي-من-إيران-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096848487.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة