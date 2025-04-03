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https://sarabic.ae/20250403/المجر-تعلن-انسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالتزامن-مع-زيارة-نتنياهو--1099176862.html
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو
المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو
سبوتنيك عربي
أعلنت المجر، اليوم الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T09:22+0000
2025-04-03T09:53+0000
العالم
المحكمة الجنائية الدولية
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وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية". ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html
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العالم, المحكمة الجنائية الدولية
العالم, المحكمة الجنائية الدولية

المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو

09:22 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 09:53 GMT 03.04.2025)
© AP Photoالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AP Photo
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أعلنت المجر، اليوم الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد.
وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية".
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في البلاد "إم تي آي"، أكد جولياس، أن الحكومة "ستبدأ، يوم الخميس، إجراءات إنهاء الصلاحيات وفقًا للدستور والإطار القانوني الدولي".
ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.
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وكانت اتهمت المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر الماضي، نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة،

ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
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