https://sarabic.ae/20250403/المجر-تعلن-انسحابها-من-المحكمة-الجنائية-الدولية-بالتزامن-مع-زيارة-نتنياهو--1099176862.html

المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو

المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بالتزامن مع زيارة نتنياهو

سبوتنيك عربي

أعلنت المجر، اليوم الخميس، انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البلاد. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T09:22+0000

2025-04-03T09:22+0000

2025-04-03T09:53+0000

العالم

المحكمة الجنائية الدولية

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وقال جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان: "قررت الحكومة (المجرية) الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية". ورغم أن المجر صادقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ذي الصلة، فإنها لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكامه.ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html

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العالم, المحكمة الجنائية الدولية