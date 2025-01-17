https://sarabic.ae/20250117/الحكومة-الإسرائيلية-تعلن-الموافقة-على-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096891003.html

الحكومة الإسرائيلية تعلن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

الحكومة الإسرائيلية تعلن الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

صادقت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم السبت، على اتفاق التبادل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T23:39+0000

2025-01-17T23:39+0000

2025-01-17T23:39+0000

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

حركة حماس

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وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين".وأضاف البيان أن "اتفاق الإفراج عن المحتجزين سيدخل حيز التنفيذ غدا الأحد".وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، صوت 24 وزيرا لصالح الاتفاق، في حين عارضه ثمانية وزراء.وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن التوصل إلى "اتفاق لإطلاق المحتجزين"، موضحا أنه أصدر تعليماته لمجلس الوزراء السياسي-الأمني بالاجتماع لاحقًا اليوم لمناقشة الاتفاق.وفي بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250117/مكتب-نتنياهو-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1096854595.html

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سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس