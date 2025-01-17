https://sarabic.ae/20250117/رئيس-وزراء-قطر-منتقدو-دورنا-في-اتفاق-غزة-لم-يقدموا-شيئا-سوى-الصراخ-1096885218.html

رئيس وزراء قطر: منتقدو دورنا في اتفاق غزة لم يقدموا شيئا سوى الصراخ

رئيس وزراء قطر: منتقدو دورنا في اتفاق غزة لم يقدموا شيئا سوى الصراخ

سبوتنيك عربي

هاجم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، منتقدي دور قطر في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنهم "لم يقدموا أي شيء... 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T16:20+0000

2025-01-17T16:20+0000

2025-01-17T16:20+0000

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جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها آل ثاني لقناة "الجزيرة"، أكد خلالها أن قطر لم ترد على محاولات الابتزاز بالتصريحات، "بل ردت بالعمل الجاد الذي أثمر عن التوصل إلى هذا الاتفاق".وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تفاصيل تتعلق بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه قبل يومين ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد.وأعرب آل ثاني، عن تطلعه إلى التطبيق الكامل للاتفاق وإنهاء المأساة، وأكد على أهمية حشد الدعم الدولي لغزة ووضع آليات لدعم الأسر المتضررة.وأوضح أن الأيام الأخيرة من المفاوضات كانت حاسمة وأحدثت تغييراً كبيراً، وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الإدارتين الأمريكيتين، إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان له دور حاسم في التوصل إلى هذا الاتفاق.وأضاف المسؤول القطري: "نسعى جاهدين لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل كامل، ونتطلع إلى أن تكون المرحلة الثانية مرحلة نهائية، كما ننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ بنود الاتفاق".وكشف عن التوصل إلى بروتوكول إنساني يحدد آلية إدخال المساعدات بهدف منع أي محاولات للابتزاز، وأكد أن موقف قطر كوسيط "واضح تماماً بأن إدارة غزة بعد الحرب هي شأن فلسطيني داخلي"، وشدد على أن "واجب الدول العربية هو دعم الوفاق الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء الانقسام".يذكر أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل"، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن مصر وقطر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار إلى أن الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق، وهما "حماس" وإسرائيل، فيما ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث بين الجانبين.وأفاد وزير الخارجية القطري بأن المرحلة الأولى تشمل تبادل الأسرى والرهائن مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

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