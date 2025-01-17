رئيس وزراء قطر: منتقدو دورنا في اتفاق غزة لم يقدموا شيئا سوى الصراخ

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:03 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
10:14 GMT
46 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:30 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
12:37 GMT
23 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
18:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:25 GMT
34 د
ملفات ساخنة
غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
انباء عن حل خلافات إسرائيلية حول هوية السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم، وحماس تؤكد التزامها بتنفيذ الاتفاق
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250117/رئيس-وزراء-قطر-منتقدو-دورنا-في-اتفاق-غزة-لم-يقدموا-شيئا-سوى-الصراخ-1096885218.html
رئيس وزراء قطر: منتقدو دورنا في اتفاق غزة لم يقدموا شيئا سوى الصراخ
رئيس وزراء قطر: منتقدو دورنا في اتفاق غزة لم يقدموا شيئا سوى الصراخ
سبوتنيك عربي
هاجم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، منتقدي دور قطر في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنهم "لم يقدموا أي شيء... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T16:20+0000
2025-01-17T16:20+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
قطر
أخبار قطر اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_230b9a72944fefe5a2af89e0bc77c75a.jpg
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها آل ثاني لقناة "الجزيرة"، أكد خلالها أن قطر لم ترد على محاولات الابتزاز بالتصريحات، "بل ردت بالعمل الجاد الذي أثمر عن التوصل إلى هذا الاتفاق".وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تفاصيل تتعلق بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه قبل يومين ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد.وأعرب آل ثاني، عن تطلعه إلى التطبيق الكامل للاتفاق وإنهاء المأساة، وأكد على أهمية حشد الدعم الدولي لغزة ووضع آليات لدعم الأسر المتضررة.وأوضح أن الأيام الأخيرة من المفاوضات كانت حاسمة وأحدثت تغييراً كبيراً، وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الإدارتين الأمريكيتين، إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان له دور حاسم في التوصل إلى هذا الاتفاق.وأضاف المسؤول القطري: "نسعى جاهدين لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل كامل، ونتطلع إلى أن تكون المرحلة الثانية مرحلة نهائية، كما ننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ بنود الاتفاق".وكشف عن التوصل إلى بروتوكول إنساني يحدد آلية إدخال المساعدات بهدف منع أي محاولات للابتزاز، وأكد أن موقف قطر كوسيط "واضح تماماً بأن إدارة غزة بعد الحرب هي شأن فلسطيني داخلي"، وشدد على أن "واجب الدول العربية هو دعم الوفاق الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء الانقسام".يذكر أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل"، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن مصر وقطر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأشار إلى أن الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق، وهما "حماس" وإسرائيل، فيما ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث بين الجانبين.وأفاد وزير الخارجية القطري بأن المرحلة الأولى تشمل تبادل الأسرى والرهائن مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
https://sarabic.ae/20250113/أمير-قطر-يستقبل-وفد-حماس-لمفاوضات-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1096759202.html
https://sarabic.ae/20241018/بلينكن-يناقش-مع-نظيريه-القطري-والسعودي-مقتل-السنوار-ومستقبل-غزة-بعد-الحرب-1093895013.html
https://sarabic.ae/20250117/مزحة-بايدن-تثير-الجدل-والتلاسن-مع-ترامب-من-أبرم-صفقة-غزة-فيهما؟-1096882914.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/10/1085045924_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7ca0b655b2eb46f6522a02b6182c02c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, الأخبار

رئيس وزراء قطر: منتقدو دورنا في اتفاق غزة لم يقدموا شيئا سوى الصراخ

16:20 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
 رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
تابعنا عبر
هاجم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، منتقدي دور قطر في التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلا إنهم "لم يقدموا أي شيء لوقف الحرب باستثناء الصراخ".
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها آل ثاني لقناة "الجزيرة"، أكد خلالها أن قطر لم ترد على محاولات الابتزاز بالتصريحات، "بل ردت بالعمل الجاد الذي أثمر عن التوصل إلى هذا الاتفاق".
وكشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تفاصيل تتعلق بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم التوصل إليه قبل يومين ومن المقرر أن يبدأ تنفيذه بعد غد الأحد.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2025
أمير قطر يستقبل وفد "حماس" لمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة
13 يناير, 18:01 GMT
وأعرب آل ثاني، عن تطلعه إلى التطبيق الكامل للاتفاق وإنهاء المأساة، وأكد على أهمية حشد الدعم الدولي لغزة ووضع آليات لدعم الأسر المتضررة.
وأوضح أن الأيام الأخيرة من المفاوضات كانت حاسمة وأحدثت تغييراً كبيراً، وأشار إلى أن التعاون المشترك بين الإدارتين الأمريكيتين، إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن وإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كان له دور حاسم في التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأضاف المسؤول القطري: "نسعى جاهدين لتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق بشكل كامل، ونتطلع إلى أن تكون المرحلة الثانية مرحلة نهائية، كما ننتظر من مجلس الأمن إصدار قرار ملزم بتنفيذ بنود الاتفاق".
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب
18 أكتوبر 2024, 06:43 GMT
وكشف عن التوصل إلى بروتوكول إنساني يحدد آلية إدخال المساعدات بهدف منع أي محاولات للابتزاز، وأكد أن موقف قطر كوسيط "واضح تماماً بأن إدارة غزة بعد الحرب هي شأن فلسطيني داخلي"، وشدد على أن "واجب الدول العربية هو دعم الوفاق الفلسطيني وصولاً إلى إنهاء الانقسام".
يذكر أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان قد أعلن، يوم الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة، وقال في مؤتمر صحفي إنه "يسر قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان عن التوصل لاتفاق بشأن قطاع غزة".
وأعرب عن شكره لكل من مصر والولايات المتحدة على جهودهما التي أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، مؤكدا أنه مع موافقة جانبي التفاوض، حركة "حماس" وإسرائيل"، يتواصل العمل الليلة على استكمال الجوانب التنفيذية.
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
"مزحة" بايدن تثير الجدل والتلاسن مع ترامب.. من أبرم صفقة غزة فيهما؟
15:39 GMT
وأوضح وزير الخارجية القطري أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد المقبل، الموافق التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني الجاري، وبحسب هذا الاتفاق، ستطلق "حماس" سراح 33 رهينة مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.
وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أن مصر وقطر والولايات المتحدة ستعمل على ضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الاتفاق سيأتي بالسلام والمسؤولية الآن ملقاة على عاتق طرفي الاتفاق، وهما "حماس" وإسرائيل، فيما ستكون هناك آليات لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومتابعة أي خروق قد تحدث بين الجانبين.
وأفاد وزير الخارجية القطري بأن المرحلة الأولى تشمل تبادل الأسرى والرهائن مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى مناطق سكناهم وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие Тихоокеанского флота (ТОФ) во время учений на полигоне в Приморском крае - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала