https://sarabic.ae/20241018/بلينكن-يناقش-مع-نظيريه-القطري-والسعودي-مقتل-السنوار-ومستقبل-غزة-بعد-الحرب-1093895013.html
بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب
بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية قطر والسعودية لبحث التطورات المتسارعة في غزة ولبنان. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T06:43+0000
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وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أنه في حديثه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، تركز النقاش على مقتل يحيى السنوار، قائد حركة "حماس".وشدد بلينكن على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء الصراع وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى "أهمية رسم مسار واضح يمكن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم بعيداً عن الحروب وسيطرة حماس".وأكد التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع على طول الخط الأزرق في لبنان، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.كما شكر بلينكن نظيره القطري على الدور الحاسم الذي تلعبه قطر في جهود الوساطة والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.وفي مكالمة أخرى مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تناول بلينكن أيضاً مسألة مقتل السنوار، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع وضمان الإفراج عن المحتجزين.كما ركز على المرحلة التالية للصراع في غزة، مشيراً إلى "ضرورة إعادة بناء القطاع دون وجود دور لحماس في الحكم، لضمان تحقيق مستقبل أفضل لسكان غزة".كما تناولت المحادثة الأوضاع الإنسانية في لبنان، حيث أعرب بلينكن عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني للسكان المتضررين، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق لحل دبلوماسي شامل بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
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طوفان الأقصى, السعودية, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, السعودية, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية قطر والسعودية لبحث التطورات المتسارعة في غزة ولبنان.
وذكرت
الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أنه في حديثه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، تركز النقاش على مقتل يحيى السنوار، قائد حركة "حماس".
وشدد بلينكن على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء الصراع وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى "أهمية رسم مسار واضح يمكن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم بعيداً عن الحروب وسيطرة حماس
".
وأكد التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع على طول الخط الأزرق في لبنان، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
كما شكر بلينكن نظيره القطري على الدور الحاسم الذي تلعبه قطر في جهود الوساطة والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وفي مكالمة
أخرى مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تناول بلينكن أيضاً مسألة مقتل السنوار
، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع وضمان الإفراج عن المحتجزين.
كما ركز على المرحلة التالية للصراع في غزة، مشيراً إلى "ضرورة إعادة بناء القطاع دون وجود دور لحماس في الحكم، لضمان تحقيق مستقبل أفضل لسكان غزة".
كما تناولت المحادثة الأوضاع الإنسانية في لبنان
، حيث أعرب بلينكن عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني للسكان المتضررين، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق لحل دبلوماسي شامل بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.