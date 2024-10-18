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بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب
بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية قطر والسعودية لبحث التطورات المتسارعة في غزة ولبنان. 18.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-18T06:43+0000
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وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أنه في حديثه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، تركز النقاش على مقتل يحيى السنوار، قائد حركة "حماس".وشدد بلينكن على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء الصراع وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى "أهمية رسم مسار واضح يمكن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم بعيداً عن الحروب وسيطرة حماس".وأكد التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع على طول الخط الأزرق في لبنان، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.كما شكر بلينكن نظيره القطري على الدور الحاسم الذي تلعبه قطر في جهود الوساطة والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.وفي مكالمة أخرى مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تناول بلينكن أيضاً مسألة مقتل السنوار، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع وضمان الإفراج عن المحتجزين.كما ركز على المرحلة التالية للصراع في غزة، مشيراً إلى "ضرورة إعادة بناء القطاع دون وجود دور لحماس في الحكم، لضمان تحقيق مستقبل أفضل لسكان غزة".كما تناولت المحادثة الأوضاع الإنسانية في لبنان، حيث أعرب بلينكن عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني للسكان المتضررين، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق لحل دبلوماسي شامل بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
https://sarabic.ae/20241017/اللحظات-الأخيرة-من-حياة-السنوار-قبل-اغتياله-فيديو--1093891254.html
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طوفان الأقصى, السعودية, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, السعودية, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, لبنان, العالم, العالم العربي, الأخبار

بلينكن يناقش مع نظيريه القطري والسعودي مقتل السنوار ومستقبل غزة بعد الحرب

06:43 GMT 18.10.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2024
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية قطر والسعودية لبحث التطورات المتسارعة في غزة ولبنان.
وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، أمس الخميس، أنه في حديثه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، تركز النقاش على مقتل يحيى السنوار، قائد حركة "حماس".
وشدد بلينكن على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء الصراع وإطلاق المحتجزين الإسرائيليين، بالإضافة إلى "أهمية رسم مسار واضح يمكن سكان غزة من إعادة بناء حياتهم بعيداً عن الحروب وسيطرة حماس".
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أمس, 20:39 GMT
وأكد التزام الولايات المتحدة بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع على طول الخط الأزرق في لبنان، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701.
كما شكر بلينكن نظيره القطري على الدور الحاسم الذي تلعبه قطر في جهود الوساطة والعمل من أجل تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
وفي مكالمة أخرى مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تناول بلينكن أيضاً مسألة مقتل السنوار، مشدداً على أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع وضمان الإفراج عن المحتجزين.
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"حزب الله" يعلن بدء "مرحلة تصعيدية جديدة" في الحرب ضد إسرائيل
أمس, 21:25 GMT
كما ركز على المرحلة التالية للصراع في غزة، مشيراً إلى "ضرورة إعادة بناء القطاع دون وجود دور لحماس في الحكم، لضمان تحقيق مستقبل أفضل لسكان غزة".
كما تناولت المحادثة الأوضاع الإنسانية في لبنان، حيث أعرب بلينكن عن شكره للمملكة العربية السعودية على دعمها الإنساني للسكان المتضررين، مؤكداً على أهمية مواصلة التنسيق لحل دبلوماسي شامل بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.
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