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"مزحة" بايدن تثير الجدل والتلاسن مع ترامب.. من أبرم صفقة غزة فيهما؟
"مزحة" بايدن تثير الجدل والتلاسن مع ترامب.. من أبرم صفقة غزة فيهما؟
سبوتنيك عربي
تسبب الرد الساخر الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إثارة جدل وصل إلى حد التلاسن بينه وبين الرئيس الأمريكي... 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T15:39+0000
2025-01-17T15:39+0000
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جاء ذلك بعدما رد بايدن على سؤال حول ما إذا كان هو أم ترامب صاحب الفضل في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يوم الأربعاء، ليرد بايدن بتساؤل ساخر "هل هذه مزحة"؟وعلق ترامب على رد بايدن واصفا تعليق الأخير بـ "غير المهذب"، مؤكداً أن بايدن لم يفعل شيئا حيال الصفقة وأن لترامب وتصريحاته كل الفضل في الوصول إلى إنجاز توقيع الاتفاق، وأكد ترامب أنه "لا يبحث عن الفضل" والمديح بخصوص إتمام الاتفاق إذ أن أولوياته كانت إخراج الرهائن الإسرائيليين من الجحيم المحتجزين فيه، على حد قوله.واستنكر ترامب تصريح بايدن قائلا إنه كان الأجدر به أن يقول "إنه لم يفعل شيئا" بدل من اتهام ترامب بذلك، إذ لولا تدخل ترامب لم يكن بالإمكان تغيير مسار المفاوضات، ولم يكن باستطاعة المحتجزين "الخروج أبداً"، على حد تعبيره.وأرجع ترامب الفضل في التوصل إلى الاتفاق إلى جهوده، مجددا الادعاء أن الصفقة لم تكن لتبصر النور لولا فوزه بالانتخابات، ولولا ضغوط فريقه ولا سيما الموفد الأمريكي المقبل إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدا أن لرسائله الواضحة بأنه من الأفضل للصفقة أن تتم قبل "أن أقسم اليمين" الفضل بإتمامها، وذلك في الإشارة إلى "جحيم الشرق الأوسط" الذي توعد به ترامب إن لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تسلمه الحكم خلال أيام قليلة.ويرى ترامب أن بايدن تعمد تجاهل كل الجهود التي بادرت بها إدارة ترامب، إذ استمر بايدن بالقول: "عرضت قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، باتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأعلن ترامب عن إتمام الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، ما يفتح باب الأمل في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قبل خمسة أيام فقط من عودة ترامب إلى السلطة.وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "أتممنا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!".وجاء إعلان ترامب عن الاتفاق الذي تم بواسطة قطرية مصرية أمريكية قبل أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته.
https://sarabic.ae/20250117/نتنياهو-حصلنا-على-ضمانات-باستمرار-الحرب-في-غزة-إذا-لم-تتم-تلبية-مطالبنا-1096873713.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, جو بايدن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"مزحة" بايدن تثير الجدل والتلاسن مع ترامب.. من أبرم صفقة غزة فيهما؟

15:39 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض
الرئيس جو بايدن يلتقي الرئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
تسبب الرد الساخر الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إثارة جدل وصل إلى حد التلاسن بينه وبين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
جاء ذلك بعدما رد بايدن على سؤال حول ما إذا كان هو أم ترامب صاحب الفضل في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يوم الأربعاء، ليرد بايدن بتساؤل ساخر "هل هذه مزحة"؟
وعلق ترامب على رد بايدن واصفا تعليق الأخير بـ "غير المهذب"، مؤكداً أن بايدن لم يفعل شيئا حيال الصفقة وأن لترامب وتصريحاته كل الفضل في الوصول إلى إنجاز توقيع الاتفاق، وأكد ترامب أنه "لا يبحث عن الفضل" والمديح بخصوص إتمام الاتفاق إذ أن أولوياته كانت إخراج الرهائن الإسرائيليين من الجحيم المحتجزين فيه، على حد قوله.
واستنكر ترامب تصريح بايدن قائلا إنه كان الأجدر به أن يقول "إنه لم يفعل شيئا" بدل من اتهام ترامب بذلك، إذ لولا تدخل ترامب لم يكن بالإمكان تغيير مسار المفاوضات، ولم يكن باستطاعة المحتجزين "الخروج أبداً"، على حد تعبيره.
وأرجع ترامب الفضل في التوصل إلى الاتفاق إلى جهوده، مجددا الادعاء أن الصفقة لم تكن لتبصر النور لولا فوزه بالانتخابات، ولولا ضغوط فريقه ولا سيما الموفد الأمريكي المقبل إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدا أن لرسائله الواضحة بأنه من الأفضل للصفقة أن تتم قبل "أن أقسم اليمين" الفضل بإتمامها، وذلك في الإشارة إلى "جحيم الشرق الأوسط" الذي توعد به ترامب إن لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تسلمه الحكم خلال أيام قليلة.
ويرى ترامب أن بايدن تعمد تجاهل كل الجهود التي بادرت بها إدارة ترامب، إذ استمر بايدن بالقول: "عرضت قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم تتم تلبية مطالبنا
13:01 GMT
وفي وقت سابق، أشاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، باتفاق إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأعلن ترامب عن إتمام الاتفاق بين "حماس" وإسرائيل، ما يفتح باب الأمل في تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط قبل خمسة أيام فقط من عودة ترامب إلى السلطة.
وقال ترامب على صفحته في موقع "تروث سوشيال": "أتممنا صفقة بشأن الرهائن في الشرق الأوسط، سيتم إطلاق سراحهم قريبًا. شكرًا لكم!".
وجاء إعلان ترامب عن الاتفاق الذي تم بواسطة قطرية مصرية أمريكية قبل أي إعلان رسمي من البيت الأبيض أو الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتهية ولايته.
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