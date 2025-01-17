https://sarabic.ae/20250117/نتنياهو-حصلنا-على-ضمانات-باستمرار-الحرب-في-غزة-إذا-لم-تتم-تلبية-مطالبنا-1096873713.html

نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم تتم تلبية مطالبنا

نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم تتم تلبية مطالبنا

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأنه حصل على ضمانات باستمرار الحرب في قطاع غزة إذا لم تتم تلبية المطالب الأمنية. 17.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-17T13:01+0000

2025-01-17T13:01+0000

2025-01-17T13:01+0000

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

غزة

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو وافق على شروط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة والسيطرة على المساعدات الإنسانية.وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يريد الإبقاء على سموتريتش وحزب "الصهيونية الدينية" في ائتلافه، وأنه تم إحراز تقدم كبير بين الجانبين، قبل بدء التصويت بالحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب.وفي حال الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250117/حماس-تم-حل-العقبات-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وسننشر-قوائم-أسرانا-1096864482.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار