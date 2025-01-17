https://sarabic.ae/20250117/نتنياهو-حصلنا-على-ضمانات-باستمرار-الحرب-في-غزة-إذا-لم-تتم-تلبية-مطالبنا-1096873713.html
نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم تتم تلبية مطالبنا
نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم تتم تلبية مطالبنا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأنه حصل على ضمانات باستمرار الحرب في قطاع غزة إذا لم تتم تلبية المطالب الأمنية. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-17T13:01+0000
2025-01-17T13:01+0000
2025-01-17T13:01+0000
بنيامين نتنياهو
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
غزة
حركة حماس
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1529:861_1920x0_80_0_0_b8020d4f5ebe6bea7b227e22175ef4cf.jpg
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو وافق على شروط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة والسيطرة على المساعدات الإنسانية.وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يريد الإبقاء على سموتريتش وحزب "الصهيونية الدينية" في ائتلافه، وأنه تم إحراز تقدم كبير بين الجانبين، قبل بدء التصويت بالحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب.وفي حال الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
https://sarabic.ae/20250117/حماس-تم-حل-العقبات-في-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وسننشر-قوائم-أسرانا-1096864482.html
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1d/1096312291_0:0:1357:1018_1920x0_80_0_0_64aa8afb1ccb7d3981c5fd7479f26bdd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
نتنياهو: حصلنا على ضمانات باستمرار الحرب في غزة إذا لم تتم تلبية مطالبنا
صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بأنه حصل على ضمانات باستمرار الحرب في قطاع غزة إذا لم تتم تلبية المطالب الأمنية.
وذكرت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن نتنياهو وافق على شروط وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن عودة الجيش الإسرائيلي إلى القتال في غزة والسيطرة على المساعدات الإنسانية.
وأكدت الصحيفة أن نتنياهو يريد الإبقاء على سموتريتش وحزب "الصهيونية الدينية" في ائتلافه، وأنه تم إحراز تقدم كبير بين الجانبين، قبل بدء التصويت بالحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب.
وفي حال الموافقة عليه من قبل الحكومة الإسرائيلية، سيبدأ اتفاق وقف إطلاق النار يوم الأحد ويشمل تبادل المحتجزين الإسرائيليين مقابل الأسرى الفلسطينيين، وبعد ذلك سيتم تحديد شروط إنهاء الحرب بشكل دائم.
ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة
، يبدأ من يوم الأحد المقبل (19 يناير/كانون الثاني).
ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار بين الطرفين، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية
على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.