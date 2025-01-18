https://sarabic.ae/20250118/نتنياهو-يحدد-شرطا-من-أجل-المضي-قدما-باتفاق-وقف-إطلاق-النار-1096916885.html

نتنياهو يحدد شرطا من أجل المضي قدما باتفاق وقف إطلاق النار

نتنياهو يحدد شرطا من أجل المضي قدما باتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لم تتسلم حتى الآن قائمة بأسماء الرهائن الذين يتعين على حركة حماس الفلسطينية أن تطلق سراحهم أولاً، ومن... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T18:28+0000

2025-01-18T18:28+0000

2025-01-18T18:28+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

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وأضاف مكتب نتنياهو في بيان، أنه "لن نمضي قدما في الاتفاق [في غزة] حتى نتلقى قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم على النحو المتفق عليه، وإن إسرائيل لن تتسامح مع انتهاكات الاتفاق، حيث أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق حماس".يأتي ذلك في أعقاب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

https://sarabic.ae/20250118/مصر-تصدر-بيانا-جديدا-بشأن-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-وتبادل-الأسرى-في-قطاع-غزة-1096914877.html

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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى