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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا موجها لسكان قطاع غزة قبل سريان وقف إطلاق النار
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا موجها لسكان قطاع غزة قبل سريان وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بيانا موجها إلى سكان قطاع غزة، بخصوص دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم. 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T04:58+0000
2025-01-19T04:58+0000
إسرائيل
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‏وقال الجيش الإسرائيلي في البيان: "️يجب عدم الاقتراب نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة حتى إشعار آخر"، وحذّر من أن "الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".وحذّر الجيش الإسرائيلي سكان القطاع من "مغبة الاقتراب نحو قوات جيش الدفاع عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص. وفي جنوب القطاع، من خطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وجميع مناطق تمركز القوات".‏ومنع الجيش الإسرائيلي، في البيان، "الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية ومن المنطقة العازلة".وأكد أنه "في هذه المرحلة، التوجه نحو المنطقة العازلة أو الانتقال من الجنوب نحو الشمال عبر وادي غزة يعرضكم للخطر. كل من يتوجه نحو هذه المناطق يعرّض نفسه للخطر".ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ سريانه ابتداء من اليوم الأحد (19 يناير الجاري).كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب."كذبة تامة"... نتنياهو ينفي مزاعم وزير الأمن القومي الإسرائيلينتنياهو يحدد شرطا من أجل المضي قدما باتفاق وقف إطلاق النار
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إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
إسرائيل, قطاع غزة, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا موجها لسكان قطاع غزة قبل سريان وقف إطلاق النار

04:58 GMT 19.01.2025
© AP Photoقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بيانا موجها إلى سكان قطاع غزة، بخصوص دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم.
‏وقال الجيش الإسرائيلي في البيان: "️يجب عدم الاقتراب نحو قوات جيش الدفاع في المنطقة حتى إشعار آخر"، وحذّر من أن "الاقتراب إلى القوات يعرضكم للخطر".

‏وأضاف: "️لا يزال التحرك من جنوب إلى شمال قطاع غزة، أو نحو طريق نتساريم، خطيرا في ضوء أنشطة جيش الدفاع في المنطقة. لحظة السماح بهذا التحرك، سيتم إصدار بيان وتعليمات عن طرق الانتقال الآمنة".

وحذّر الجيش الإسرائيلي سكان القطاع من "مغبة الاقتراب نحو قوات جيش الدفاع عامة وفي منطقة محور نتساريم على وجه الخصوص. وفي جنوب القطاع، من خطر الاقتراب إلى منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وجميع مناطق تمركز القوات".

‏ووفقا له، فإنه "في البحر، على طول القطاع، هناك خطر كبير لممارسة الصيد والسباحة والغوص، ونحذّر من الدخول إلى البحر، في الأيام المقبلة".

‏ومنع الجيش الإسرائيلي، في البيان، "الاقتراب من الأراضي الإسرائيلية ومن المنطقة العازلة".
وأكد أنه "في هذه المرحلة، التوجه نحو المنطقة العازلة أو الانتقال من الجنوب نحو الشمال عبر وادي غزة يعرضكم للخطر. كل من يتوجه نحو هذه المناطق يعرّض نفسه للخطر".
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ومساء الأربعاء الماضي، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة الامريكية، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ سريانه ابتداء من اليوم الأحد (19 يناير الجاري).

ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشمل المرحلة الأولى، ومدتها 42 يومًا، على وقف لإطلاق النار وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان وتبادل الأسرى والمحتجزين وتبادل رفات المتوفين وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.
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