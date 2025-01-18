https://sarabic.ae/20250118/كذبة-تامة-نتنياهو-ينفي-مزاعم-وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-1096919451.html

"كذبة تامة"... نتنياهو ينفي مزاعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي

"كذبة تامة"... نتنياهو ينفي مزاعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مزاعم أطلقها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مع قرب إتمام صفقة وقف إطلاق النار في غزة... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T20:32+0000

2025-01-18T20:32+0000

2025-01-18T20:32+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وفي تصريحاته لـ"قناة 12" الإسرائيلية، زعم بن غفير أن نتنياهو وعده بإقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، وقال إن ذلك كان بسبب ضغوط من رئيس حزب "عوتسما يهوديت" إذا وافق بن غفير على البقاء في الائتلاف.وردا على ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: "لم يُعرض على بن غفير أي شيء، إنها كذبة تامة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أعلن أنه سيقدم استقالته من الحكومة، غدا الأحد، احتجاجا على صفقة إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار، على الرغم من أنه قال إنه لن يسعى إلى إسقاط الائتلاف.ومساء اليوم السبت، قال بن غفير، إن "نتنياهو بقوله إذا احتجنا للعودة إلى الحرب سنفعل ذلك، يكشف أن إسرائيل لا تلتزم بالعودة إلى الحرب".وشدد على أن "حركة "حماس" الفلسطينية لم تهزم بعد، لذا يجب العودة إلى الحرب، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر مشروطا بأي حال".كما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، للانضمام إليه، والانسحاب من الحكومة، واشتراط عودتهما بإصدار نتنياهو تعليماته للجيش الإسرائيلي "بالعودة إلى حرب حاسمة وبقوة".وسيدخل اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ في تمام الساعة 8:30 من صباح الأحد 19 يناير (كانون الثاني الجاري) بالتوقيت المحلي في غزة.ومساء الأربعاء، أعلن الوسطاء الثلاثة مصر وقطر والولايات المتحدة، التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة، يبدأ من يوم غد الأحد (19 يناير/ كانون الثاني).ويسمح الاتفاق المبرم بتبادل الأسرى والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين (إسرائيل وحماس)، ويتضمن ثلاثة مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا على وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء للنازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.

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