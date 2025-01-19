https://sarabic.ae/20250119/حماس-تعلن-أسماء-الفلسطينيين-الـ90-المقرر-الإفراج-عنهم-في-المرحلة-الأولى-لعملية-التبادل-مع-إسرائيل-1096941069.html

"حماس" تعلن أسماء الفلسطينيين الـ90 المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لعملية التبادل مع إسرائيل

"حماس" تعلن أسماء الفلسطينيين الـ90 المقرر الإفراج عنهم في المرحلة الأولى لعملية التبادل مع إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، مساء اليوم الأحد، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى... 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T15:37+0000

2025-01-19T15:37+0000

2025-01-19T15:37+0000

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وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.وأكد في بيان أن "إسرائيل استلمت قائمة بثلاث رهائن من المقرر إطلاق سراحهن، اليوم الأحد، من قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس".بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم