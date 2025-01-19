https://sarabic.ae/20250119/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-حدود-غزة-لن-ننهي-الحرب-حتى-يعود-آخر-المخطوفين-1096939344.html

‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من حدود غزة: لن ننهي الحرب حتى يعود آخر المخطوفين

‌‏وزير الدفاع الإسرائيلي من حدود غزة: لن ننهي الحرب حتى يعود آخر المخطوفين

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أن إسرائيل "سترد بقوة على أي انتهاك أو تهديد". 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T14:58+0000

2025-01-19T14:58+0000

2025-01-19T14:58+0000

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وقال كاتس، لدى وصوله إلى نقطة استقبال الأسيرات العائدات إلى إسرائيل: "نتأكد من استعداد الجيش الإسرائيلي للدفاع ضد أي هجوم محتمل لحماس أو محاولة اختطاف جنود أو مدنيين أثناء وقف إطلاق النار"، مؤكدا أن الحرب لن تنهي حتى يعود آخر المخطوفين.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم