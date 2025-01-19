https://sarabic.ae/20250119/ساعر-تحرير-المحتجزين-كلفنا-ثمنا-باهظا-ولا-استقرار-مع-بقاء-حماس-في-غزة-1096929487.html
ساعر: تحرير المحتجزين كلفنا ثمنا باهظا ولا استقرار مع بقاء "حماس" في غزة
ساعر: تحرير المحتجزين كلفنا ثمنا باهظا ولا استقرار مع بقاء "حماس" في غزة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "تحرير المحتجزين من قبضة حركة حماس، كلّف إسرائيل ثمنًا باهظًا"، مشيرًا إلى التزام حكومته ببذل كل الجهود الممكنة... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T10:29+0000
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وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، أشار ساعر إلى أن "حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم التزامها بتسليم أسماء الأسيرات في الموعد المحدد".وقال ساعر: "نحن ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب التي أقرها مجلس حكومة الحرب، بما في ذلك إعادة الرهائن وتفكيك القدرات العسكرية لحماس".وأضاف الوزير أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية لضمان عدم تكرار التهديدات التي تشكلها حماس على أمن إسرائيل".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق، التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
ساعر: تحرير المحتجزين كلفنا ثمنا باهظا ولا استقرار مع بقاء "حماس" في غزة
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "تحرير المحتجزين من قبضة حركة حماس، كلّف إسرائيل ثمنًا باهظًا"، مشيرًا إلى التزام حكومته ببذل كل الجهود الممكنة لضمان تحرير جميع المحتجزين، بحسب قوله.
وفي مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأحد، أشار ساعر إلى أن "حركة حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم التزامها بتسليم أسماء الأسيرات في الموعد المحدد".
وقال ساعر: "نحن ملتزمون بتحقيق جميع أهداف الحرب التي أقرها مجلس حكومة الحرب، بما في ذلك إعادة الرهائن وتفكيك القدرات العسكرية لحماس".
وشدد ساعر على أن "تحقيق الاستقرار والأمن الدائم بين الجانبين لن يكون ممكنًا طالما أن حركة حماس لا تزال في السلطة بقطاع غزة".
وأضاف الوزير أن "الحكومة الإسرائيلية ماضية في تحقيق أهدافها العسكرية والسياسية لضمان عدم تكرار التهديدات التي تشكلها حماس على أمن إسرائيل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، حيز التنفيذ بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق، التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.
المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة
، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.
أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.