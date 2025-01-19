https://sarabic.ae/20250119/بن-غفير-يعلن-استقالته-من-حكومة-نتنياهو-احتجاجا-على-اتفاق-غزة-1096926737.html
بن غفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو احتجاجا على اتفاق غزة
بن غفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو احتجاجا على اتفاق غزة
سبوتنيك عربي
أعلن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، تنفيذاً لتهديده بالانسحاب في حال موافقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T08:57+0000
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وحسبما أوردت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قدّم 3 وزراء من الحزب استقالاتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف.وجاء في بيان للحزب: "من الآن فصاعداً، حزب عوتسما يهوديت لم يعد جزءاً من الائتلاف الحكومي".وفي رسالة إلى نتنياهو، أشاد رئيس الحزب إيتمار بن غفير، بما وصفه بـ"الإنجازات المهمة تحت قيادته"، لكنه انتقد ما اعتبره "صفقة استسلام للإرهاب"، مضيفًا أن هذه الخطوة "تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأيديولوجية".وأضاف بن غفير: "وقف إطلاق النار يمثل انتصارا كاملا للإرهاب"، مؤكداً أن "الحزب لا يعتزم العمل لإسقاط الحكومة، لكنه سيصوت على القضايا الأيديولوجية، وفقاً لقناعاته وضميره".كما شدد على أن الحزب "لن يعود إلى طاولة الحكومة إلا بعد تحقيق انتصار كامل على حركة حماس، وتحقيق أهداف الحرب بشكل كامل".ودخل صباح اليوم الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيز التنفيذ، بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.ولكن الجيش الإسرائيلي، أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يسري حتى الآن بسبب "مخالفة حماس التزاماتها"، ويؤكد أن عملياته مستمرة في القطاع.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر رفيعة، بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20250119/اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-يدخل-حيز-التنفيذ-1096924110.html
https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الإسرائيلي-اتفاق-غزة-لا-يسري-حتى-الآن-ويؤكد-أن-عملياته-مستمرة-في-القطاع-1096924508.html
https://sarabic.ae/20250118/ترامب-يهدد-بـجحيم-في-حال-عدم-تنفيذ-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-بين-حماس-وإسرائيل-1096919872.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
بن غفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو احتجاجا على اتفاق غزة
أعلن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، انسحابه من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، تنفيذاً لتهديده بالانسحاب في حال موافقة إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة.
وحسبما أوردت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قدّم 3 وزراء من الحزب استقالاتهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف.
وجاء في بيان للحزب: "من الآن فصاعداً، حزب عوتسما يهوديت لم يعد جزءاً من الائتلاف الحكومي".
وفي رسالة إلى نتنياهو، أشاد رئيس الحزب إيتمار بن غفير، بما وصفه بـ"الإنجازات المهمة تحت قيادته"، لكنه انتقد ما اعتبره "صفقة استسلام للإرهاب"، مضيفًا أن هذه الخطوة "تتجاوز جميع الخطوط الحمراء الأيديولوجية".
وأضاف بن غفير: "وقف إطلاق النار يمثل انتصارا كاملا للإرهاب"، مؤكداً أن "الحزب لا يعتزم العمل لإسقاط الحكومة، لكنه سيصوت على القضايا الأيديولوجية، وفقاً لقناعاته وضميره".
كما شدد على أن الحزب "لن يعود إلى طاولة الحكومة إلا بعد تحقيق انتصار كامل على حركة حماس، وتحقيق أهداف الحرب بشكل كامل".
ودخل صباح اليوم الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية حيز التنفيذ، بعد قبول الطرفين لمسودة الاتفاق التي توصل إليها الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون.
ولكن الجيش الإسرائيلي، أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لا يسري حتى الآن بسبب "مخالفة حماس التزاماتها"، ويؤكد أن عملياته مستمرة في القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن "وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ حتى وفاء حماس بالتزاماتها وتقديم قائمة بأسماء المختطفات العائدات اليوم".
ومن جانبها، أكدت حركة حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أن تسليم أسماء الدفعة الأولى من المحتجزات المقرر الإفراج عنهن، تأخر لأسباب فنية.
فيما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر رفيعة، بأن إسرائيل استلمت قائمة الأسيرات الـ3 المتوقع الإفراج عنهن اليوم.
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.
المرحلة الأولى من الصفقة تستمر لمدة 6 أسابيع، تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة
، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.
بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.
أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار قطاع غزة.