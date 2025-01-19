https://sarabic.ae/20250119/بعد-471-يوما-لحظة-انسحاب-قوة-عسكرية-إسرائيلية-كبيرة-من-قطاع-غزة-فيديو-1096929308.html
بعد 471 يوما.. لحظة انسحاب قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة من قطاع غزة.. فيديو
بعد 471 يوما.. لحظة انسحاب قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة من قطاع غزة.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد ليلية توثق انسحاب قوة عسكرية إسرائيلية من لواء "جفعاتي"، من شمالي قطاع غزة، قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T10:39+0000
2025-01-19T10:39+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، بأن لواء "جفعاتي" خرج مساء أمس السبت، من قطاع غزة، دون أي أوامر بالعودة، بعد نحو عام ونصف من القتال.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".
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سبوتنيك عربي
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, نادي الفيديو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, نادي الفيديو
بعد 471 يوما.. لحظة انسحاب قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة من قطاع غزة.. فيديو
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد ليلية توثق انسحاب قوة عسكرية إسرائيلية من لواء "جفعاتي"، من شمالي قطاع غزة، قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، بأن لواء "جفعاتي" خرج مساء أمس السبت، من قطاع غزة، دون أي أوامر بالعودة، بعد نحو عام ونصف من القتال.
وأظهرت اللقطات لحظة فتح جنديين إسرائيليين لبوابة ضخمة ليعبر منها رتل كبير من المدرعات العسكرية الإسرائيلية إلى خارج قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.
وأكد في بيان أن "إسرائيل استلمت قائمة بثلاث رهائن من المقرر إطلاق سراحهن، اليوم الأحد، من قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس".
بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".