https://sarabic.ae/20250119/إسرائيل-تعلن-رسميا-تسلمها-المحتجزات-الثلاث-المفرج-عنهن-ضمن-اتفاق-التبادل-مع-حماس-1096941848.html

إسرائيل تعلن رسميا تسلمها المحتجزات الثلاث المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع "حماس"

إسرائيل تعلن رسميا تسلمها المحتجزات الثلاث المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع "حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، تسلمه المحتجزات الثلاث من الصليب الأحمر، المفرج عنهن ضمن اتفاق التبادل مع حركة "حماس" في قطاع غزة. 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T16:25+0000

2025-01-19T16:25+0000

2025-01-19T16:25+0000

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من جهته، قال ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "حكومة إسرائيل تحتضن الأسيرات الثلاث وقد أبلغت عائلاتهن بأنهن الآن مع القوات الأمنية"، مؤكدا التزام الحكومة بإعادة جميع المخطوفين والمفقودين.وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.وأكد في بيان أن "إسرائيل استلمت قائمة بثلاث رهائن من المقرر إطلاق سراحهن، اليوم الأحد، من قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس".بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي