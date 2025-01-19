https://sarabic.ae/20250119/الجيش-الإسرائيلي-يتسلم-أول-3-محتجزات-ضمن-اتفاق-التبادل-مع-حركة-حماس-1096944873.html

الجيش الإسرائيلي يتسلم أول 3 محتجزات ضمن اتفاق التبادل مع حركة "حماس"

الجيش الإسرائيلي يتسلم أول 3 محتجزات ضمن اتفاق التبادل مع حركة "حماس"

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة "حماس". 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T18:25+0000

2025-01-19T18:25+0000

2025-01-19T18:25+0000

غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، في بيان: "تقوم وحدة خاصة لجيش الدفاع وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفات الثلاث العائدات في طريقهن إلى الأراضي الإسرائيلية وهناك سيخضعن لتقييم طبي أولي".وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأسيرات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا بالقول: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت كتائب "القسام"، مساء اليوم الأحد، الذراع العسكري لحركة حماس، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم الجيش الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق عودة الهدوء وتبادل المزيد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، دون الكشف بالمرحلة الراهنة عن الأعداد من الطرفين، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة. وتركز المرحلة الثالثة من الاتفاق على إعادة إعمار قطاع غزة على مدى 3 إلى 5 أعوام، وتبادل جثث القتلى، وفتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع.

https://sarabic.ae/20250119/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-الحركة-لا-تشترط-أن-تكون-هي-من-تدير-قطاع-غزة-بعد-الحرب-1096943323.html

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غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي