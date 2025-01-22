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وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة التعامل مع ما وصفه بـ"أذرع الأخطبوط الإيراني"
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة التعامل مع ما وصفه بـ"أذرع الأخطبوط الإيراني"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "عملية "السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل، في مخيم جنين، ستشكل تغيرا في العقيدة الأمنية للجيش... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T06:31+0000
2025-01-22T06:31+0000
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وكشف كاتس، في تصريحات له، خطة التعامل مع ما وصفه "بأذرع الأخطبوط الإيراني"، مشيرا إلى أنه سيتم "شلها لحين أن تنكسر".وأضاف أن "العملية القوية للقضاء على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية في المخيم - دون عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية - كانت الدرس الأول من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".وشدد على أنه "لن نسمح لأذرع الأخطبوط الإيراني والإسلام السني الراديكالي بتعريض حياة المستوطنين للخطر وإقامة جبهة إرهابية شرقية ضد دولة إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.وادعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قامت بتمرير رسائل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل بدء عملية جنين.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" بمدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.بالتوازي مع ذلك اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية برقا، شرق رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما اقتحمت قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما أغلقت البوابة التي أقامتها سابقا على مدخل القرية.من جانبها، دعت حركة "حماس" في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى النفير العام وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وذلك ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين.وذكرت الحركة الفلسطينية في البيان: "ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس".وأكدت حركة حماس أن "إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وعدوانهم على بلدات شرق قلقيلية يجب أن يقابله تصعيد المقاومة بكافة أشكالها".وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، فيديوهات لعدد من المستوطنيين يشعلون الحرائق في المنازل والمركبات في قرية الفندق شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية".يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250121/محافظ-جنين-يكشف-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-وأهدافها-وعلاقتها-باتفاق-غزة-1097007763.html
https://sarabic.ae/20250115/مقتل-6-فلسطينيين-وإصابة-جنود-إسرائيليين-في-عملية-عسكرية-على-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1096798765.html
https://sarabic.ae/20241230/قيادية-بحركة-فتح-لـ-سبوتنيك-عملية-جنين-الأمنية-تسعى-لتدمير-المخططات-الخارجية-ضد-الشعب-الفلسطيني-1096342649.html
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أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم
أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة التعامل مع ما وصفه بـ"أذرع الأخطبوط الإيراني"

06:31 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "عملية "السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل، في مخيم جنين، ستشكل تغيرا في العقيدة الأمنية للجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة.
وكشف كاتس، في تصريحات له، خطة التعامل مع ما وصفه "بأذرع الأخطبوط الإيراني"، مشيرا إلى أنه سيتم "شلها لحين أن تنكسر".
وأضاف أن "العملية القوية للقضاء على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية في المخيم - دون عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية - كانت الدرس الأول من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".
محافظ جنين، كمال أبو الرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
محافظ جنين يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية وأهدافها وعلاقتها باتفاق غزة
أمس, 14:27 GMT
وشدد على أنه "لن نسمح لأذرع الأخطبوط الإيراني والإسلام السني الراديكالي بتعريض حياة المستوطنين للخطر وإقامة جبهة إرهابية شرقية ضد دولة إسرائيل".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.
وادعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قامت بتمرير رسائل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل بدء عملية جنين.
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
مقتل 6 فلسطينيين وإصابة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية على مدينة جنين بالضفة الغربية
15 يناير, 07:45 GMT
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.
وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" بمدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.
بالتوازي مع ذلك اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية برقا، شرق رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما اقتحمت قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما أغلقت البوابة التي أقامتها سابقا على مدخل القرية.
من جانبها، دعت حركة "حماس" في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى النفير العام وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وذلك ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
قيادية بحركة فتح لـ "سبوتنيك": عملية جنين الأمنية تسعى لتدمير المخططات الخارجية ضد الشعب الفلسطيني
30 ديسمبر 2024, 17:21 GMT
وذكرت الحركة الفلسطينية في البيان: "ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس".
وأكدت حركة حماس أن "إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وعدوانهم على بلدات شرق قلقيلية يجب أن يقابله تصعيد المقاومة بكافة أشكالها".
وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، فيديوهات لعدد من المستوطنيين يشعلون الحرائق في المنازل والمركبات في قرية الفندق شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية".
يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
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