https://sarabic.ae/20250122/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يكشف-خطة-التعامل-مع-ما-وصفه-بـأذرع-الأخطبوط-الإيراني-1097021350.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة التعامل مع ما وصفه بـ"أذرع الأخطبوط الإيراني"

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف خطة التعامل مع ما وصفه بـ"أذرع الأخطبوط الإيراني"

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، أن "عملية "السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل، في مخيم جنين، ستشكل تغيرا في العقيدة الأمنية للجيش... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T06:31+0000

2025-01-22T06:31+0000

2025-01-22T06:31+0000

أخبار الضفة الغربية

العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة

قطاع غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091830391_0:27:1633:946_1920x0_80_0_0_aab0e33f712162c89d41dd670c100dc2.jpg

وكشف كاتس، في تصريحات له، خطة التعامل مع ما وصفه "بأذرع الأخطبوط الإيراني"، مشيرا إلى أنه سيتم "شلها لحين أن تنكسر".وأضاف أن "العملية القوية للقضاء على الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية في المخيم - دون عودة الإرهاب إلى المخيم بعد انتهاء العملية - كانت الدرس الأول من أسلوب الغارات المتكررة في غزة".وشدد على أنه "لن نسمح لأذرع الأخطبوط الإيراني والإسلام السني الراديكالي بتعريض حياة المستوطنين للخطر وإقامة جبهة إرهابية شرقية ضد دولة إسرائيل".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.وادعت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن إسرائيل قامت بتمرير رسائل لمسؤولين في السلطة الفلسطينية قبل بدء عملية جنين.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.وتمركزت القوات الإسرائيلية في منطقة "البوابة" بمدينة الخضر وعلى امتداد الشارع الواصل للبلدة القديمة، وأطلقت قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه منازل المواطنين والمحلات التجارية، دون أن يبلغ عن إصابات.بالتوازي مع ذلك اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي قرية برقا، شرق رام الله، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، فيما اقتحمت قرية دير نظام، شمال غرب رام الله، ونصبت حاجزا عسكريا فيها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات، كما أغلقت البوابة التي أقامتها سابقا على مدخل القرية.من جانبها، دعت حركة "حماس" في بيان لها، الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة إلى النفير العام وتصعيد الاشتباك مع القوات الإسرائيلية، وذلك ردا على العملية العسكرية في مدينة جنين.وذكرت الحركة الفلسطينية في البيان: "ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كافة نقاط التماس".وأكدت حركة حماس أن "إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية وعدوانهم على بلدات شرق قلقيلية يجب أن يقابله تصعيد المقاومة بكافة أشكالها".وتداولت وسائل إعلام فلسطينية، فيديوهات لعدد من المستوطنيين يشعلون الحرائق في المنازل والمركبات في قرية الفندق شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية".يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250121/محافظ-جنين-يكشف-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-وأهدافها-وعلاقتها-باتفاق-غزة-1097007763.html

https://sarabic.ae/20250115/مقتل-6-فلسطينيين-وإصابة-جنود-إسرائيليين-في-عملية-عسكرية-على-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1096798765.html

https://sarabic.ae/20241230/قيادية-بحركة-فتح-لـ-سبوتنيك-عملية-جنين-الأمنية-تسعى-لتدمير-المخططات-الخارجية-ضد-الشعب-الفلسطيني-1096342649.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الضفة الغربية, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم