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https://sarabic.ae/20250115/مقتل-6-فلسطينيين-وإصابة-جنود-إسرائيليين-في-عملية-عسكرية-على-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1096798765.html
مقتل 6 فلسطينيين وإصابة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية على مدينة جنين بالضفة الغربية
مقتل 6 فلسطينيين وإصابة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية على مدينة جنين بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 6 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وجود عدد من الإصابات في حالة مستقرة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T07:45+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو قصف هدفا في جنين، مشيرا إلى أنه شن عملية مشتركة مع الشاباك على المدينة. واعترف الجيش الإسرائيلي، بإصابة ثلاثة جنود بعد تفجير آلية عسكرية بعبوة ناسفة خلال الاشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها. وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
https://sarabic.ae/20250102/مسؤول-فلسطيني-يوضح-لـسبوتنيك-أسباب-وقف-السلطة-لقناة-الجزيرة-1096429298.html
https://sarabic.ae/20241226/مع-استمرار-العملية-الأمنية-أين-تصل-المواجهات-بين-السلطة-والفصائل-في-جنين-1096228725.html
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أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مقتل 6 فلسطينيين وإصابة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية على مدينة جنين بالضفة الغربية

07:45 GMT 15.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammedالعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين
العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 6 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وجود عدد من الإصابات في حالة مستقرة.
وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو قصف هدفا في جنين، مشيرا إلى أنه شن عملية مشتركة مع الشاباك على المدينة.
واعترف الجيش الإسرائيلي، بإصابة ثلاثة جنود بعد تفجير آلية عسكرية بعبوة ناسفة خلال الاشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.
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مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب وقف السلطة لقناة "الجزيرة"
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ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".
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ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
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