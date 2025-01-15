https://sarabic.ae/20250115/مقتل-6-فلسطينيين-وإصابة-جنود-إسرائيليين-في-عملية-عسكرية-على-مدينة-جنين-بالضفة-الغربية-1096798765.html

مقتل 6 فلسطينيين وإصابة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية على مدينة جنين بالضفة الغربية

مقتل 6 فلسطينيين وإصابة جنود إسرائيليين في عملية عسكرية على مدينة جنين بالضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 6 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى وجود عدد من الإصابات في حالة مستقرة. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T07:45+0000

2025-01-15T07:45+0000

2025-01-15T07:45+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو قصف هدفا في جنين، مشيرا إلى أنه شن عملية مشتركة مع الشاباك على المدينة. واعترف الجيش الإسرائيلي، بإصابة ثلاثة جنود بعد تفجير آلية عسكرية بعبوة ناسفة خلال الاشتباكات في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية.ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها. وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

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