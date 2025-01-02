مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب وقف السلطة لقناة "الجزيرة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
12:35 GMT
25 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:30 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:33 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250102/مسؤول-فلسطيني-يوضح-لـسبوتنيك-أسباب-وقف-السلطة-لقناة-الجزيرة-1096429298.html
مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب وقف السلطة لقناة "الجزيرة"
مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب وقف السلطة لقناة "الجزيرة"
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الحكومة بوقف عمل قناة "الجزيرة" جاء بعد محاولات عدة "لتصويب نهج وسياسة... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T17:59+0000
2025-01-02T17:59+0000
السلطة الفلسطينية
فلسطين المحتلة
قناة الجزيرة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094112352_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_f3471098a75f7addee84d7b401f349af.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القناة تسعى من خلف هذه الأجندة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية والإساءة لسمعتها والنيل من موقفها السياسي والوطني، بيد أنها تشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي، بالتحريض واستخدام الأدوات التضليلية لتضليل الرأي العام الفلسطيني.وأكد أن "القناة انتقلت من كونها ناقل خبر إلى صناعة الحدث في فلسطين وبشكل مفبرك، كما عمدت إلى تعزيز وتعميق الانقسام السياسي الفلسطيني، ولعبت دورا مشبوها أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، بتضخيم الآلة العسكرية لحركة حماس، وكأن الصراع كان بين جيشين".وتابع: "في الوقت الذي كنا تتحدث فيه عن حرب إبادة جماعية، كانت تنقل الأخبار وكأن هناك صراع متخفي بين قوتين، ما كان يستدعي بالمقابل ردود أفعال إسرائيلية ليست بحاجة لمبرر وإنما لتمرر تحت هذا السقف الإعلامي العالي ما كان يجري في قطاع غزة".ويرى مجدلاني أن "حماية المصالح الوطنية الفلسطينية، والسلم الأمني والمجتمعي ضرورة قصوى بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وما اتخذته من قرار جاء متأخرا وكان من المفترض منذ فترة طويلة وقف الجزيرة عن أعمالها التحريضية"، مؤكدًا أن فلسطين ليست الطرف الوحيد، هناك عدة دول أغلقت القناة من بينها العراق والأردن والسعودية ومصر وغيرها، بسبب تدخلها في شأنها الداخلي.وقررت السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأربعاء، أن اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.كما قررت السلطة الفلسطينية تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع القناة نفسها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين ما أسمته بـ"تصويب وضعها القانوني"، بدعوى مخالفة فضائية "الجزيرة" القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.وأكدت الوكالة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، على حد قولها.ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها.وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
https://sarabic.ae/20250101/السلطة-الفلسطينية-تقرر-وقف-بث-قناة-الجزيرة-وتجميد-أعمالها-في-فلسطين-1096395529.html
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/18/1094112352_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_debb707bad92fcac6ad1930446614055.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السلطة الفلسطينية, فلسطين المحتلة, قناة الجزيرة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري
السلطة الفلسطينية, فلسطين المحتلة, قناة الجزيرة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حصري

مسؤول فلسطيني يوضح لـ"سبوتنيك" أسباب وقف السلطة لقناة "الجزيرة"

17:59 GMT 02.01.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة "بريكس"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن قرار الحكومة بوقف عمل قناة "الجزيرة" جاء بعد محاولات عدة "لتصويب نهج وسياسة القناة، الذي لم يكن إعلاميا أو مهنيًا، بل يعبر عن أجندة سياسية".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن القناة تسعى من خلف هذه الأجندة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية والإساءة لسمعتها والنيل من موقفها السياسي والوطني، بيد أنها تشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي، بالتحريض واستخدام الأدوات التضليلية لتضليل الرأي العام الفلسطيني.
وأكد أن "القناة انتقلت من كونها ناقل خبر إلى صناعة الحدث في فلسطين وبشكل مفبرك، كما عمدت إلى تعزيز وتعميق الانقسام السياسي الفلسطيني، ولعبت دورا مشبوها أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، بتضخيم الآلة العسكرية لحركة حماس، وكأن الصراع كان بين جيشين".
وتابع: "في الوقت الذي كنا تتحدث فيه عن حرب إبادة جماعية، كانت تنقل الأخبار وكأن هناك صراع متخفي بين قوتين، ما كان يستدعي بالمقابل ردود أفعال إسرائيلية ليست بحاجة لمبرر وإنما لتمرر تحت هذا السقف الإعلامي العالي ما كان يجري في قطاع غزة".
ويرى مجدلاني أن "حماية المصالح الوطنية الفلسطينية، والسلم الأمني والمجتمعي ضرورة قصوى بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وما اتخذته من قرار جاء متأخرا وكان من المفترض منذ فترة طويلة وقف الجزيرة عن أعمالها التحريضية"، مؤكدًا أن فلسطين ليست الطرف الوحيد، هناك عدة دول أغلقت القناة من بينها العراق والأردن والسعودية ومصر وغيرها، بسبب تدخلها في شأنها الداخلي.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
السلطة الفلسطينية تقرر وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين
أمس, 20:05 GMT
وقررت السلطة الفلسطينية، أمس الأربعاء، وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأربعاء، أن اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.
كما قررت السلطة الفلسطينية تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع القناة نفسها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين ما أسمته بـ"تصويب وضعها القانوني"، بدعوى مخالفة فضائية "الجزيرة" القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
وأكدت الوكالة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، على حد قولها.
ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".
ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Инструктаж расчета самоходной-артиллерийской установки (САУ) МСТА-С на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:26 GMTЗенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала