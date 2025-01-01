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السلطة الفلسطينية تقرر وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين
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السلطة الفلسطينية تقرر وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين
السلطة الفلسطينية تقرر وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين
سبوتنيك عربي
قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T20:05+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.كما قررت السلطة الفلسطينية تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع القناة نفسها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين ما أسمته بـ"تصويب وضعها القانوني"، بدعوى مخالفة فضائية "الجزيرة" القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.وأكدت الوكالة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، على حد قولها.ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها.وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
https://sarabic.ae/20241217/متحدث-أمن-السلطة-الفلسطينية-يكشف-لـ-سبوتنيك-أهداف-عملية-جنين-ويرد-على-اتهامات-حماس-والجهاد-1095897338.html
https://sarabic.ae/20250101/منذ-طوفان-الأقصى-تقرير-22-مليار-دولار-مساعدات-عسكرية-أمريكية-إلى-إسرائيل-1096392297.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الضفة الغربية

السلطة الفلسطينية تقرر وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين

20:05 GMT 01.01.2025 (تم التحديث: 20:26 GMT 01.01.2025)
© AP Photo / Mohamad Torokmanرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo / Mohamad Torokman
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قررت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، وقف بث قناة "الجزيرة" وتجميد أعمالها في فلسطين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة المكونة من وزارات الثقافة والداخلية والاتصالات، وقف بث وتجميد كافة أعمال فضائية الجزيرة ومكتبها في فلسطين.
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كما قررت السلطة الفلسطينية تجميد عمل كافة الصحفيين والعاملين مع القناة نفسها والطواقم والقنوات التابعة لها بشكل مؤقت، إلى حين ما أسمته بـ"تصويب وضعها القانوني"، بدعوى مخالفة فضائية "الجزيرة" القوانين والأنظمة المعمول بها في فلسطين.
وأكدت الوكالة أن "هذا القرار جاء إثر إصرار الجزيرة على بث مواد تحريضية وتقارير تتسم بالتضليل وإثارة الفتنة والعبث والتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية"، على حد قولها.
ويأتي هذا في وقت تواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عملية أمنية موسعة في مخيم جنين، منذ نحو 3 أسابيع، من أجل ملاحقة عناصر مسلحة، حيث ترى السلطة الفلسطينية أنهم "متورطون في أعمال مخلة بالأمن من بينها تحضير سيارات مفخخة وسرقة سيارات حكومية"، بحسب قولها.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطينية، العميد أنور رجب، إن "هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين، من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغّصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقى الخدمات العامة بحرية وأمان".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة التدابير والإجراءات، التي تجنب المواطن أي تداعيات من شأنها أن تمس بحياته أو تؤثر على سير الحياة الطبيعة في مدينة جنين ومخيمها".
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ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف من أبناء الضفة الغربية، واعتقال أكثر من 12 ألف مواطن.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية والهجوم البري على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس عن عملية "طوفان الأقصى"، التي أسفرت عن مقتل 1200 إسرائيلي، فيما فاقت أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني الـ46 ألف قتيل والـ108 آلاف مصاب، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
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