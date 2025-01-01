https://sarabic.ae/20250101/منذ-طوفان-الأقصى-تقرير-22-مليار-دولار-مساعدات-عسكرية-أمريكية-إلى-إسرائيل-1096392297.html

منذ "طوفان الأقصى"... تقرير: 22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل

منذ "طوفان الأقصى"... تقرير: 22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في... 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T16:57+0000

2025-01-01T16:57+0000

2025-01-01T16:57+0000

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_87f3242ac6b73807ac0b244ad44aa59f.jpg

وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه منذ إعلان حركة "حماس" عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، تلقت إسرائيل ما يزيد عن 22 مليار دولار مساعدات أمريكية.وأضافت الصحيفة أنه "تم توريد أكثر من 10 آلاف طن من الذخائر بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وزادت هذه الكمية خمسة أضعاف لتصل إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس/آب 2024".ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، خاصة صواريخ المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية "CH-53" للنقل الثقيل.ويضاف إلى هذه الأسلحة، مروحيات هجومية من نوع "أباتشي AH-64" وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة.وأشارت إلى أن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15% بعد بدء الحرب على قطاع غزة وبلغت 13.6 مليار دولار.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.

https://sarabic.ae/20241229/ما-زالوا-ناجحين-إطلاق-5-صواريخ-من-غزة-على-مستوطنات-الغلاف-1096314635.html

https://sarabic.ae/20241229/-حماس-إسرائيل-ترفض-الانسحاب-الكامل-من-غزة-ووقف-العمليات-العسكرية-في-المفاوضات-1096316988.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم