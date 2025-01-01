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منذ "طوفان الأقصى"... تقرير: 22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل
منذ "طوفان الأقصى"... تقرير: 22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T16:57+0000
2025-01-01T16:57+0000
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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قطاع غزة
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه منذ إعلان حركة "حماس" عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، تلقت إسرائيل ما يزيد عن 22 مليار دولار مساعدات أمريكية.وأضافت الصحيفة أنه "تم توريد أكثر من 10 آلاف طن من الذخائر بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وزادت هذه الكمية خمسة أضعاف لتصل إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس/آب 2024".ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، خاصة صواريخ المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية "CH-53" للنقل الثقيل.ويضاف إلى هذه الأسلحة، مروحيات هجومية من نوع "أباتشي AH-64" وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة.وأشارت إلى أن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15% بعد بدء الحرب على قطاع غزة وبلغت 13.6 مليار دولار.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
https://sarabic.ae/20241229/ما-زالوا-ناجحين-إطلاق-5-صواريخ-من-غزة-على-مستوطنات-الغلاف-1096314635.html
https://sarabic.ae/20241229/-حماس-إسرائيل-ترفض-الانسحاب-الكامل-من-غزة-ووقف-العمليات-العسكرية-في-المفاوضات-1096316988.html
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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

منذ "طوفان الأقصى"... تقرير: 22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية إلى إسرائيل

16:57 GMT 01.01.2025
© AP Photoالقصف الإسرائيل على قطاع غزة
القصف الإسرائيل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 22 مليار دولار منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه منذ إعلان حركة "حماس" عن عمليتها العسكرية "طوفان الأقصى"، تلقت إسرائيل ما يزيد عن 22 مليار دولار مساعدات أمريكية.
تداعيات القصف الصاروخي لـحماس في عسقلان، غلاف غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
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29 ديسمبر 2024, 16:59 GMT
وأضافت الصحيفة أنه "تم توريد أكثر من 10 آلاف طن من الذخائر بقيمة 2.4 مليار دولار إلى إسرائيل، وزادت هذه الكمية خمسة أضعاف لتصل إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس/آب 2024".
ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بمجموعة متنوعة من المعدات العسكرية المتقدمة، خاصة صواريخ المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية"، والقنابل الموجهة بدقة، وطائرات مروحية "CH-53" للنقل الثقيل.
ويضاف إلى هذه الأسلحة، مروحيات هجومية من نوع "أباتشي AH-64" وقذائف المدفعية عيار 155 ملم، وقنابل تخترق الحصون والمركبات المدرعة.
وأشارت إلى أن إجمالي عائدات شركات تصنيع الأسلحة الثلاثة الكبرى بإسرائيل ارتفعت بنسبة 15% بعد بدء الحرب على قطاع غزة وبلغت 13.6 مليار دولار.
القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
حماس: إسرائيل ترفض الانسحاب الكامل من غزة ووقف العمليات العسكرية في المفاوضات
29 ديسمبر 2024, 18:37 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 46 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:02 GMT
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