https://sarabic.ae/20250101/إعلام-وزراء-إسرائيليون-يعتزمون-عقد-اجتماع-بحضور-وزير-الدفاع-بشأن-اليوم-التالي-بغزة-1096380186.html

إعلام: وزراء إسرائيليون يعتزمون عقد اجتماع بحضور وزير الدفاع بشأن اليوم التالي بغزة

إعلام: وزراء إسرائيليون يعتزمون عقد اجتماع بحضور وزير الدفاع بشأن اليوم التالي بغزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن عددا من الوزراء الإسرائيليين، يعتزمون غدا الخميس، عقد اجتماع بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن اليوم التالي في غزة. 01.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-01T09:21+0000

2025-01-01T09:21+0000

2025-01-01T09:21+0000

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وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الوزراء سيبحثون مسألة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والمساعي الرامية لإحراز تقدم في صفقة التبادل.وتابعت الصحيفة أن "مسؤولين أمنيين وعسكريين أبلغوا المستوى السياسي بضرورة وقف الحرب مؤقتا وفورا، لإعادة المحتجزين".وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد طالب في وقت سابق، حركة حماس الفلسطينية، بإطلاق سراح الرهائن المتبقين لديها في قطاع غزة، "قريبًا".ويوم أمس الثلاثاء، ذكر تقرير لهيئة البث الإسرائيلية، أن "حركة حماس اقترحت هدنة لمدة أسبوع، دون أن تشمل تبادلًا للأسرى، ستعمل خلالها على إحصاء الأسرى الإسرائيليين الذين يمكنها الإفراج عنهم وتقديم قائمة بأسمائهم مع انتهاء اليوم السابع من الهدنة".وأشارت الهيئة إلى أن "إسرائيل كانت قد طلبت في إطار المفاوضات غير المباشرة مع حماس الحصول على قائمة بأسماء الأسرى، الذين تصنفهم تل أبيب ضمن ما تسميه بالفئة الإنسانية".وبحسب الهيئة، فإن "حركة حماس تجد صعوبة في تحديد هوية الأسرى الإسرائيليين، الذين قد تشملهم المرحلة الأولى من الصفقة المحتملة، في ظل الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وعدم توفر معلومات دقيقة بشأنهم نتيجة للأوضاع الميدانية".وأضافت الهيئة أن "إسرائيل ستقرر في نهاية اليوم السابع من الهدنة إذا كانت ستوافق على قائمة الرهائن التي ستقدمها حماس. وإذا لم توافق، سيستأنف الجيش الإسرائيلي القتال"، بعد انقضاء مهلة الأسبوع التي تطلبها حماس.ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن "حركة حماس تعرف مكان معظم الرهائن لكنها تسعى إلى كسب المزيد من الوقت"، فيما ذكرت أن "النقاط الخلافية في المفاوضات تتمحور حول عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم وكيفية تصنيف الحالات الإنسانية".وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والتي تنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي