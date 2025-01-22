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https://sarabic.ae/20250122/قيادي-في-حماس-يتحدث-عن-شكل-الحكم-في-غزة-خلال-المرحلة-المقبلة-1097024633.html
قيادي في "حماس" يتحدث عن شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة
قيادي في "حماس" يتحدث عن شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة
سبوتنيك عربي
كشف القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، عن "سعي الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة". 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T08:03+0000
2025-01-22T08:03+0000
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وقال باسم نعيم، في مقابلة مع قناة "الأقصى"، إن "هناك مساعي من أجل إنهاء الانقسام، وتكثيف للجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية”.وبشأن الاتفاق مع إسرئيل، أوضح نعيم أن "المرحلة الأولى مرحلة إنسانية يُفرج بموجبها عن الأسرى من الأطفال والنساء وكبار السن”، مضيفًا أن "القوات الإسرائيلية ستنسحب من شارع الرشيد، وسيتمكن النازحون من العودة إلى شمال القطاع بعد الأسبوع الأول من الاتفاق".وأفاد القيادي في حماس بأنه "سيكون هناك مسح إلكتروني للسيارات العائدة إلى شمال القطاع بتنظيم فلسطيني وإشراف قطري"، مردفا بأنه "في اليوم السابع للاتفاق سيُفتح معبر رفح، الحدودي مع مصر لخروج الجرحى ودخول المساعدات من الجانب الفلسطيني للمعبر مباشرة". وأكد نعيم أن "ملف الأسرى كان أكثر الملفات تعقيدا خلال جولات التفاوض"، مشيرًا إلى أن "بعض الأسرى سيكون لهم إبعاد بعد موافقة الأسير".وختم باسم نعيم تصريحاته بالقول إنه "سيتم الإفراج عن 1000 أسير من قطاع غزة في المرحلة الثانية"، مؤكدا سعي الحركة لتبييض السجون الإسرائيية بعد انتهاء مراحل الاتفاق الثلاثة.وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250121/محافظ-جنين-يكشف-لـ-سبوتنيك-تفاصيل-العملية-العسكرية-الإسرائيلية-وأهدافها-وعلاقتها-باتفاق-غزة-1097007763.html
https://sarabic.ae/20250122/عضو-المجلس-الثوري-لحركة-فتح-الأوضاع-في-الضفة-قابلة-للاشتعال-وتركيبة-المنطقة-تختلف-عن-غزة--1097021110.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس

قيادي في "حماس" يتحدث عن شكل الحكم في غزة خلال المرحلة المقبلة

08:03 GMT 22.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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كشف القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، عن "سعي الحركة لتشكيل حكومة تكنوقراط متفق عليها من الفصائل الفلسطينية لإدارة قطاع غزة".
وقال باسم نعيم، في مقابلة مع قناة "الأقصى"، إن "هناك مساعي من أجل إنهاء الانقسام، وتكثيف للجهود من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية”.
وبشأن الاتفاق مع إسرئيل، أوضح نعيم أن "المرحلة الأولى مرحلة إنسانية يُفرج بموجبها عن الأسرى من الأطفال والنساء وكبار السن”، مضيفًا أن "القوات الإسرائيلية ستنسحب من شارع الرشيد، وسيتمكن النازحون من العودة إلى شمال القطاع بعد الأسبوع الأول من الاتفاق".
محافظ جنين، كمال أبو الرب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
محافظ جنين يكشف لـ "سبوتنيك" تفاصيل العملية العسكرية الإسرائيلية وأهدافها وعلاقتها باتفاق غزة
أمس, 14:27 GMT
وأفاد القيادي في حماس بأنه "سيكون هناك مسح إلكتروني للسيارات العائدة إلى شمال القطاع بتنظيم فلسطيني وإشراف قطري"، مردفا بأنه "في اليوم السابع للاتفاق سيُفتح معبر رفح، الحدودي مع مصر لخروج الجرحى ودخول المساعدات من الجانب الفلسطيني للمعبر مباشرة".
وأكد نعيم أن "ملف الأسرى كان أكثر الملفات تعقيدا خلال جولات التفاوض"، مشيرًا إلى أن "بعض الأسرى سيكون لهم إبعاد بعد موافقة الأسير".
وختم باسم نعيم تصريحاته بالقول إنه "سيتم الإفراج عن 1000 أسير من قطاع غزة في المرحلة الثانية"، مؤكدا سعي الحركة لتبييض السجون الإسرائيية بعد انتهاء مراحل الاتفاق الثلاثة.
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
إحياء الذكرى 58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح في غزة 31 ديسمبر 2022 12 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": الأوضاع في الضفة قابلة للاشتعال وتركيبة المنطقة تختلف عن غزة
06:34 GMT
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".
وسلّمت "كتائب القسام" الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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