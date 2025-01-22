https://sarabic.ae/20250122/عضو-المجلس-الثوري-لحركة-فتح-الأوضاع-في-الضفة-قابلة-للاشتعال-وتركيبة-المنطقة-تختلف-عن-غزة--1097021110.html
عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": الأوضاع في الضفة قابلة للاشتعال وتركيبة المنطقة تختلف عن غزة
عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": الأوضاع في الضفة قابلة للاشتعال وتركيبة المنطقة تختلف عن غزة
سبوتنيك عربي
أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، ديمتري دلياني، أن "الأوضاع في الضفة الغربية تشهد تصعيدًا متزايدًا في الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأ هذا... 22.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-22T06:34+0000
2025-01-22T06:34+0000
2025-01-22T06:34+0000
العالم العربي
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حركة فتح
حركة فتح
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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الحملة الإرهابية القمعية التي بدأت في تلك الفترة لم تحظ بما يكفي من الاهتمام الإعلامي بسبب الأوضاع الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث أسفرت هذه الحملة عن أكثر من 500 شهيد، بالإضافة إلى العديد من الجرحى والعديد من الأسرى، بعضهم تم إطلاق سراحهم بينما لا يزال آخرون في السجون حتى يومنا هذا".وفي ما يخص الوضع في الضفة الغربية، أكد القيادي الفلسطيني أن "الاشتباك في الضفة بدأ في مرحلة سابقة، وتحديدًا مع بداية الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أن "التركيبة في الضفة الغربية تختلف عن قطاع غزة، حيث لا تُعد "حماس" هي القوة المسيطرة هناك". وبيّن أن "هناك العديد من الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وعلى رأسها حركة "فتح"، التي تسيطر على مشهد المقاومة هناك إلى جانب "الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى"، لافتًا إلى أن "الشارع الفلسطيني في الضفة هو من يقود الحراك، والفصائل الفلسطينية تتبع هذا الحراك".وحول ما يتعلق بالمقاومة في فلسطين، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "التربية الوطنية في المنازل الفلسطينية تلعب دورًا أساسيًا في تخريج (أجيال "مقاومة")". وأوضح أن "هناك عدة أنواع من المقاومة في فلسطين، منها المقاومة العسكرية وغير العسكرية". وقال إن "المقاومة هي الضمانة لبقاء الروح الوطنية في فلسطين"، مشددا على أن "المخيمات الفلسطينية تمثل حالة خاصة بسبب الإهمال الذي تعرضت له على مر السنين، ما أفقد السلطتين الحاضنة الشعبية الأهم للمقاومة". وأوضح أنّ "المخيمات منظمة في أطر ومؤسسات سبقت السلطتين في الضفة وغزة، مما يجعل المقاومة في المخيمات أكثر صلابة وفاعلية".وأضاف دلياني أن "التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو من أكثر القضايا الإشكالية، حيث يمنع الاحتكاك بين قوات الاحتلال وقوات الأمن الفلسطينية، من خلال إبلاغ قوات الأمن الفلسطينية بوجود اقتحام من الاحتلال، مما يؤدي إلى انسحاب قوات الأمن الفلسطينية من تلك المناطق"، وهو ما يراه دلياني "تبادل أدوار مؤسف، ويعتبره من الأسباب الرئيسية لتراجع شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية".وأكد دلياني على "ضرورة إجراء انتخابات عامة جديدة لإعادة ترميم الواقع الداخلي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، الذي يشكل عارًا كبيرًا على تاريخ النضال الفلسطيني". وقال إنّ "القيادات الفلسطينية فشلت مرارًا في إيجاد حل للنزيف الداخلي في فلسطين"، مشددًا على أن "الكلمة يجب أن تعود للشعب الفلسطيني من خلال انتخابات حرة وعادلة".ودعا المسؤول الفلسطيني إلى "ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات جديدة تضمن نهاية الانقسام"، معتبرًا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإعادة الزخم للعمل الوطني الفلسطيني ووقف التدهور الذي يعيشه الشعب الفلسطيني".
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https://sarabic.ae/20250121/الجيش-الإسرائيلي-يشن-عملية-عسكرية-في-جنين-بالضفة-الغربية-وحماس-تدعو-إلى-النفير-العام-1097016838.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة فتح, حركة فتح
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, حركة فتح, حركة فتح
عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": الأوضاع في الضفة قابلة للاشتعال وتركيبة المنطقة تختلف عن غزة
حصري
أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، ديمتري دلياني، أن "الأوضاع في الضفة الغربية تشهد تصعيدًا متزايدًا في الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأ هذا التصعيد بالتزامن مع حرب الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023".
وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الحملة الإرهابية القمعية التي بدأت
في تلك الفترة لم تحظ بما يكفي من الاهتمام الإعلامي بسبب الأوضاع الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث أسفرت هذه الحملة عن أكثر من 500 شهيد، بالإضافة إلى العديد من الجرحى والعديد من الأسرى، بعضهم تم إطلاق سراحهم بينما لا يزال آخرون في السجون حتى يومنا هذا".
وأضاف القيادي في "فتح" أنه "في بداية الحرب على غزة كانت هناك عملية ضم صامتة لأراضٍ فلسطينية عديدة، حيث تم تطبيق القانون المدني على المستوطنين المستعمرين، مما أدى إلى تكريس الفصل العنصري في الضفة الغربية بشكل رسمي وزيادة الاستيطان، بالإضافة إلى بدء العمل في أول مستوطنة جديدة في الضفة الغربية منذ منتصف التسعينات"، موضحًا أنّ "الحملة التي نشهدها الآن ليست الأولى من نوعها، ولكنها تبرز في الإعلام بشكل أكبر بعد توقف حرب الإبادة على قطاع غزة".
وفي ما يخص الوضع في الضفة الغربية، أكد القيادي الفلسطيني أن "الاشتباك في الضفة بدأ في مرحلة سابقة، وتحديدًا مع بداية الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أن "التركيبة في الضفة الغربية تختلف عن قطاع غزة، حيث لا تُعد "حماس" هي القوة المسيطرة هناك". وبيّن أن "هناك العديد من الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وعلى رأسها حركة "فتح"، التي تسيطر على مشهد المقاومة هناك إلى جانب "الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى"، لافتًا إلى أن "الشارع الفلسطيني
في الضفة هو من يقود الحراك، والفصائل الفلسطينية تتبع هذا الحراك".
وأقر دلياني بأن "الفصائل الفلسطينية تستطيع أن تحرك الشروط الموضوعية حتى يتحرك الشارع في فلسطين"، لكنه أكد أن "هذا ليس قرارًا فصائليًا بل هو حراك شعبي، وأن هذا الوضع يعكس التحولات الكبيرة التي تحدث في الشارع الفلسطيني". وأضاف أن "الوضع في الضفة الغربية "قابل للاشتعال في أي لحظة"، مؤكداً أن "الأجيال الجديدة لم تكن مطلعة بشكل كامل على طبيعة إجرام الاحتلال، ولكنها بدأت بالتفتح الآن على الواقع وتستعد للانخراط في العمل المقاوم".
وحول ما يتعلق بالمقاومة في فلسطين
، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "التربية الوطنية في المنازل الفلسطينية تلعب دورًا أساسيًا في تخريج (أجيال "مقاومة")". وأوضح أن "هناك عدة أنواع من المقاومة في فلسطين، منها المقاومة العسكرية وغير العسكرية". وقال إن "المقاومة هي الضمانة لبقاء الروح الوطنية في فلسطين"، مشددا على أن "المخيمات الفلسطينية تمثل حالة خاصة بسبب الإهمال الذي تعرضت له على مر السنين، ما أفقد السلطتين الحاضنة الشعبية الأهم للمقاومة". وأوضح أنّ "المخيمات منظمة في أطر ومؤسسات سبقت السلطتين في الضفة وغزة، مما يجعل المقاومة في المخيمات أكثر صلابة وفاعلية".
وأضاف دلياني أن "التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو من أكثر القضايا الإشكالية، حيث يمنع الاحتكاك بين قوات الاحتلال وقوات الأمن الفلسطينية، من خلال إبلاغ قوات الأمن الفلسطينية بوجود اقتحام من الاحتلال
، مما يؤدي إلى انسحاب قوات الأمن الفلسطينية من تلك المناطق"، وهو ما يراه دلياني "تبادل أدوار مؤسف، ويعتبره من الأسباب الرئيسية لتراجع شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية".
وأشار عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية إلى أن "النضال الفلسطيني في الضفة الغربية يفتقد للشرعية في الوقت الراهن، بسبب عدم إجراء الانتخابات وعدم وجود المؤسسات المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، مثل قانون التشريع". وقال إن "النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى إعادة تشريع من خلال الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "السلطة الفلسطينية في وضعها الحالي لا قيمة لها".
وأكد دلياني على "ضرورة إجراء انتخابات عامة جديدة لإعادة ترميم الواقع الداخلي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، الذي يشكل عارًا كبيرًا على تاريخ النضال الفلسطيني". وقال إنّ "القيادات الفلسطينية فشلت مرارًا في إيجاد حل للنزيف الداخلي في فلسطين"، مشددًا على أن "الكلمة يجب أن تعود للشعب الفلسطيني من خلال انتخابات حرة وعادلة".
ودعا المسؤول الفلسطيني إلى "ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات جديدة تضمن نهاية الانقسام"، معتبرًا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإعادة الزخم للعمل الوطني الفلسطيني ووقف التدهور الذي يعيشه الشعب الفلسطيني".