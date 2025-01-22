https://sarabic.ae/20250122/عضو-المجلس-الثوري-لحركة-فتح-الأوضاع-في-الضفة-قابلة-للاشتعال-وتركيبة-المنطقة-تختلف-عن-غزة--1097021110.html

عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": الأوضاع في الضفة قابلة للاشتعال وتركيبة المنطقة تختلف عن غزة

عضو المجلس الثوري لحركة "فتح": الأوضاع في الضفة قابلة للاشتعال وتركيبة المنطقة تختلف عن غزة

سبوتنيك عربي

أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" الفلسطينية، ديمتري دلياني، أن "الأوضاع في الضفة الغربية تشهد تصعيدًا متزايدًا في الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث بدأ هذا... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T06:34+0000

2025-01-22T06:34+0000

2025-01-22T06:34+0000

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وأشار في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الحملة الإرهابية القمعية التي بدأت في تلك الفترة لم تحظ بما يكفي من الاهتمام الإعلامي بسبب الأوضاع الإنسانية الخطيرة في غزة، حيث أسفرت هذه الحملة عن أكثر من 500 شهيد، بالإضافة إلى العديد من الجرحى والعديد من الأسرى، بعضهم تم إطلاق سراحهم بينما لا يزال آخرون في السجون حتى يومنا هذا".وفي ما يخص الوضع في الضفة الغربية، أكد القيادي الفلسطيني أن "الاشتباك في الضفة بدأ في مرحلة سابقة، وتحديدًا مع بداية الحرب في غزة"، مشيرًا إلى أن "التركيبة في الضفة الغربية تختلف عن قطاع غزة، حيث لا تُعد "حماس" هي القوة المسيطرة هناك". وبيّن أن "هناك العديد من الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، وعلى رأسها حركة "فتح"، التي تسيطر على مشهد المقاومة هناك إلى جانب "الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى"، لافتًا إلى أن "الشارع الفلسطيني في الضفة هو من يقود الحراك، والفصائل الفلسطينية تتبع هذا الحراك".وحول ما يتعلق بالمقاومة في فلسطين، أشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "التربية الوطنية في المنازل الفلسطينية تلعب دورًا أساسيًا في تخريج (أجيال "مقاومة")". وأوضح أن "هناك عدة أنواع من المقاومة في فلسطين، منها المقاومة العسكرية وغير العسكرية". وقال إن "المقاومة هي الضمانة لبقاء الروح الوطنية في فلسطين"، مشددا على أن "المخيمات الفلسطينية تمثل حالة خاصة بسبب الإهمال الذي تعرضت له على مر السنين، ما أفقد السلطتين الحاضنة الشعبية الأهم للمقاومة". وأوضح أنّ "المخيمات منظمة في أطر ومؤسسات سبقت السلطتين في الضفة وغزة، مما يجعل المقاومة في المخيمات أكثر صلابة وفاعلية".وأضاف دلياني أن "التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال هو من أكثر القضايا الإشكالية، حيث يمنع الاحتكاك بين قوات الاحتلال وقوات الأمن الفلسطينية، من خلال إبلاغ قوات الأمن الفلسطينية بوجود اقتحام من الاحتلال، مما يؤدي إلى انسحاب قوات الأمن الفلسطينية من تلك المناطق"، وهو ما يراه دلياني "تبادل أدوار مؤسف، ويعتبره من الأسباب الرئيسية لتراجع شعبية الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الفلسطينية".وأكد دلياني على "ضرورة إجراء انتخابات عامة جديدة لإعادة ترميم الواقع الداخلي الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام، الذي يشكل عارًا كبيرًا على تاريخ النضال الفلسطيني". وقال إنّ "القيادات الفلسطينية فشلت مرارًا في إيجاد حل للنزيف الداخلي في فلسطين"، مشددًا على أن "الكلمة يجب أن تعود للشعب الفلسطيني من خلال انتخابات حرة وعادلة".ودعا المسؤول الفلسطيني إلى "ضرورة إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال انتخابات جديدة تضمن نهاية الانقسام"، معتبرًا أن "هذا هو السبيل الوحيد لإعادة الزخم للعمل الوطني الفلسطيني ووقف التدهور الذي يعيشه الشعب الفلسطيني".

https://sarabic.ae/20250121/بعد-وقف-الحرب-متى-تبدأ-عملية-إعادة-الإعمار-في-قطاع-غزة؟-1097015059.html

https://sarabic.ae/20250121/الجيش-الإسرائيلي-يشن-عملية-عسكرية-في-جنين-بالضفة-الغربية-وحماس-تدعو-إلى-النفير-العام-1097016838.html

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