https://sarabic.ae/20250121/بعد-وقف-الحرب-متى-تبدأ-عملية-إعادة-الإعمار-في-قطاع-غزة؟-1097015059.html

بعد وقف الحرب.. متى تبدأ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؟

بعد وقف الحرب.. متى تبدأ عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة؟

سبوتنيك عربي

مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، تتجه الأنظار إلى ملف إعادة إعمار قطاع غزة وإعادته للحياة مرة أخرى. 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T17:32+0000

2025-01-21T17:32+0000

2025-01-21T17:32+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

بنيامين نتنياهو

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وفي ظل الدمار الواسع بالبنى التحتية، ووجود آلاف الأطنان من الأنقاض، تحتاج عملية إعادة الإعمار إلى مبالغ طائلة، وجهود دولية كبيرة.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لا تزال بعيدة، لا سيما في ظل صعوبة ضمان تنفيذ الاتفاق في مراحله الثلاث، مؤكدين أن هناك حاجة ماسة إلى عقد مؤتمر دولي للبدء في الإعمار.ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل، إلى أنحاء أخرى من القطاع، ويؤشر حجم الدمار اللاحق بغزة من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وقتال الشوارع، إلى أنَّ إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة، وتأتي عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة وسط آمال في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع، ويفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.مؤتمر دوليقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، إن إعادة إعمار قطاع غزة يحتاج إلى مليارات، وسنوات لرفع أطنان من أنقاض آلاف المباني، إضافة إلى المخاطر الموجودة بسبب القذائف الإسرائيلية التي لم تنفجر بعد. وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، إعادة الإعمار في قطاع غزة لا يمكن إدارته بشكل منفرد، بل يحتاج إلى عقد مؤتمر دولي بشكل عاجل، مؤكدًا أن القاهرة سوف تبادر بعقد المؤتمر من أجل إعادة الإعمار في غزة، وهو ما يحتاج إلى جهد دولي كبير.وأكد أن بحسب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يبدأ الإعمار بعد المرحلة الثانية، مشيرًا إلى أن المواطنين انطلقوا ف إعادة إعمار جزئي عبر تجهيز البنى التحتية ورفع بعض الأنقاض، لكن لا تزال الأمور حتى الآن سابقة لأوانها قبل رفع الأنقاض بشكل كامل في القطاع، وفتح الطرق مرة أخرى، وهي مرحلة من الصعب الوصول إليها في هذا الوقت.وشدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية والعربية في هذا الصدد، وكذلك عقد مؤتمر دولي بشكل عاجل من أجل الحديث بشكل واضح عن إعادة إعمار القطاع.تحديات معقدةمن جانبه اعتبر فادي أبو بكر، المحلل السياسي الفلسطيني، أن إعادة إعمار قطاع غزة تواجه تحديات معقدة تتعلق بعدم وجود ضمانات تربط مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الثلاث ببعضها البعض، إلى جانب لاءات نتنياهو (لا حماس - لا للسلطة الفلسطينية) في خطته لمستقبل حكم قطاع غزة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذا فضلاً عن تعثر الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث تلعب مصر دوراً محورياً في إدارة الملف، وتسعى إلى تمكين السلطة الفلسطينية من إدارة القطاع تدريجياً، بينما يشترط الاحتلال الإسرائيلي ضمانات أمنية لتقييد استخدام المواد، وغيرها من الإجراءات والترتيبات الأمنية المعقدة.وأكد أن في ظل هذه المعوقات، وفي حال استمرارية اتفاق وقف إطلاق النار، إن لم يتم الانقلاب الإسرائيلي على الاتفاق خلال المرحلة الأولى أو بعدها، من المتوقع أن تبدأ جهود إعادة الإعمار بمشاريع محدودة تركز على الإنعاش المبكر ومعالجة الأزمات الإنسانية الأساسية مثل إصلاح البنية التحتية وتوفير المأوى.وتابع: "أما تحقيق تقدم حقيقي في الإعمار يتطلب توافقا فلسطينيا داخليا، وضمان دعم دولي طويل الأمد، وضغط دولي حقيقي على الاحتلال، بالإضافة إلى آليات مراقبة تضمن تنفيذ العملية بشكل شفاف ومستدام لصالح الشعب الفلسطيني".بنود الاتفاقوأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت "كتائب القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, بنيامين نتنياهو, العالم العربي, تقارير سبوتنيك