https://sarabic.ae/20250121/عودة-النازحين-إلى-جباليا-تكشف-حجم-الدمار-والكارثة-الإنسانية-1096972431.html

عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية

عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية

سبوتنيك عربي

توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصّل الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

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وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبخطوات مثقلة بالألم، بعد 470 يوما من الحرب المدمرة على قطاع غزة.وسارع سكان شمالي قطاع غزة للعودة إلى مناطقهم، مشيًا على الأقدام وباستخدام وسائل النقل المتاحة، لتفقد بيوتهم، إلا أنَّ هول المشاهد كان أكبر من كل التوقعات بعد مسح مربعات سكنية بأكملها، لكنهم بحثوا بين الركام عما تبقى من حياة، بعدما سُلبت منهم لأكثر من عام تحت وطأة القصف الإسرائيلي المدمر.دمار كبير في جبالياوفي بلدة جباليا شمال مدينة غزة، المخيم الذي يأوي أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني، كشفت عودة النازحين إليه عن تحول أحياء بأكملها إلى أنقاض، وقال النازح، عبد الله نطط، لوكالة "سبوتنيك" وهو في طريق العودة إلى جباليا: وأضاف النازح محمود صلاح لـ"سبوتنيك": "هذه أرضنا ولا نعرف سواها، وهي تعرفنا، وهي تريدنا ونحن نريدها، وحتى من غير بيوت، ونقول لو وجدناها صحراء سنعيدها أفضل من قبل، ونحن نعود إلى ما تبقى من حياة، لننبت من جديد حياة أخرى بإذن الله".وتعرضت جباليا لاستهداف مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، شمل توغلات برية وقصفاً جوياً ومدفعياً كبيرا، وكان مسرحاً لدمار شامل، وأظهرت المشاهد من المخيم أنَّ أحياء كاملة دُمرت، وشهدت المنطقة دمارا كاملا للبنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، وسط حصار مشدد تسبب بنقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، بينما كانت محاولات إيصال المساعدات شبه مستحيلة.ووصف النازح من جباليا، خليل خليف، أنَّ ما حصل للمنطقة هو محو تام، قائلا: ولم يستطع النازحون أن يجدوا طرقاً ليسلكوها بهدف الوصول إلى مناطق سكنهم شمال غزة، وبعضهم لم يتعرف على الشوارع والأحياء، وكأنهم ضلوا طريقهم في مناطق لا يعرفونها من قبل، وبدأت الجهات الحكومية والبلديات، في محاولة لإزالة الركام من الشوارع للسماح للسكان بالتحرك فيها بسهولة.ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل، إلى أنحاء أخرى من القطاع، ويؤشر حجم الدمار اللاحق بغزة من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وقتال الشوارع، إلى أنَّ إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة، وتأتي عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة وسط آمال في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع، ويفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.

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