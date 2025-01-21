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عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
سبوتنيك عربي
توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصّل الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T11:00+0000
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وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبخطوات مثقلة بالألم، بعد 470 يوما من الحرب المدمرة على قطاع غزة.وسارع سكان شمالي قطاع غزة للعودة إلى مناطقهم، مشيًا على الأقدام وباستخدام وسائل النقل المتاحة، لتفقد بيوتهم، إلا أنَّ هول المشاهد كان أكبر من كل التوقعات بعد مسح مربعات سكنية بأكملها، لكنهم بحثوا بين الركام عما تبقى من حياة، بعدما سُلبت منهم لأكثر من عام تحت وطأة القصف الإسرائيلي المدمر.دمار كبير في جبالياوفي بلدة جباليا شمال مدينة غزة، المخيم الذي يأوي أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني، كشفت عودة النازحين إليه عن تحول أحياء بأكملها إلى أنقاض، وقال النازح، عبد الله نطط، لوكالة "سبوتنيك" وهو في طريق العودة إلى جباليا: وأضاف النازح محمود صلاح لـ"سبوتنيك": "هذه أرضنا ولا نعرف سواها، وهي تعرفنا، وهي تريدنا ونحن نريدها، وحتى من غير بيوت، ونقول لو وجدناها صحراء سنعيدها أفضل من قبل، ونحن نعود إلى ما تبقى من حياة، لننبت من جديد حياة أخرى بإذن الله".وتعرضت جباليا لاستهداف مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، شمل توغلات برية وقصفاً جوياً ومدفعياً كبيرا، وكان مسرحاً لدمار شامل، وأظهرت المشاهد من المخيم أنَّ أحياء كاملة دُمرت، وشهدت المنطقة دمارا كاملا للبنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، وسط حصار مشدد تسبب بنقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، بينما كانت محاولات إيصال المساعدات شبه مستحيلة.ووصف النازح من جباليا، خليل خليف، أنَّ ما حصل للمنطقة هو محو تام، قائلا: ولم يستطع النازحون أن يجدوا طرقاً ليسلكوها بهدف الوصول إلى مناطق سكنهم شمال غزة، وبعضهم لم يتعرف على الشوارع والأحياء، وكأنهم ضلوا طريقهم في مناطق لا يعرفونها من قبل، وبدأت الجهات الحكومية والبلديات، في محاولة لإزالة الركام من الشوارع للسماح للسكان بالتحرك فيها بسهولة.ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل، إلى أنحاء أخرى من القطاع، ويؤشر حجم الدمار اللاحق بغزة من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وقتال الشوارع، إلى أنَّ إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة، وتأتي عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة وسط آمال في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع، ويفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.
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حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية

11:00 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
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توصلت إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل للأسرى بعد 15 شهرا من الحرب على القطاع، وتوصّل الأطراف إلى اتفاق وقف إطلاق النار عقب اجتماعات في الدوحة.
وبعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، عاد آلاف الفلسطينيين إلى منازلهم في قطاع غزة، تزامناً مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبخطوات مثقلة بالألم، بعد 470 يوما من الحرب المدمرة على قطاع غزة.
وسارع سكان شمالي قطاع غزة للعودة إلى مناطقهم، مشيًا على الأقدام وباستخدام وسائل النقل المتاحة، لتفقد بيوتهم، إلا أنَّ هول المشاهد كان أكبر من كل التوقعات بعد مسح مربعات سكنية بأكملها، لكنهم بحثوا بين الركام عما تبقى من حياة، بعدما سُلبت منهم لأكثر من عام تحت وطأة القصف الإسرائيلي المدمر.
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradat

دمار كبير في جباليا

وفي بلدة جباليا شمال مدينة غزة، المخيم الذي يأوي أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني، كشفت عودة النازحين إليه عن تحول أحياء بأكملها إلى أنقاض، وقال النازح، عبد الله نطط، لوكالة "سبوتنيك" وهو في طريق العودة إلى جباليا:

شعور لا يوصف من الفرح والألم والحزن، منذ يومين أنتظر هذه اللحظة للعودة إلى جباليا، وكما ترى الشمال مسح بالكامل لا يوجد شيء كله دمار، لكن تبقى فرحة للعودة إلى البيوت وحتى لو كانت مدمرة، فمنذ 100 يوم ونحن خارج جباليا ننتظر العودة لها، والحمد لله لقد عدنا.

© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضاف النازح محمود صلاح لـ"سبوتنيك": "هذه أرضنا ولا نعرف سواها، وهي تعرفنا، وهي تريدنا ونحن نريدها، وحتى من غير بيوت، ونقول لو وجدناها صحراء سنعيدها أفضل من قبل، ونحن نعود إلى ما تبقى من حياة، لننبت من جديد حياة أخرى بإذن الله".
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتعرضت جباليا لاستهداف مكثف من قبل الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، شمل توغلات برية وقصفاً جوياً ومدفعياً كبيرا، وكان مسرحاً لدمار شامل، وأظهرت المشاهد من المخيم أنَّ أحياء كاملة دُمرت، وشهدت المنطقة دمارا كاملا للبنية التحتية والمنازل والمنشآت المدنية، وسط حصار مشدد تسبب بنقص حاد في الغذاء والمياه والأدوية، بينما كانت محاولات إيصال المساعدات شبه مستحيلة.
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ووصف النازح من جباليا، خليل خليف، أنَّ ما حصل للمنطقة هو محو تام، قائلا:

الحمد لله، عدنا إلى شمال غزة بالرغم من الدمار، وننتظر عودة أهلنا النازحين في جنوب القطاع، هي فرحة كبيرة، علنا نجتمع من جديد مع عائلاتنا النازحة ونعيد بناء ما هدمه الاحتلال.

© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ولم يستطع النازحون أن يجدوا طرقاً ليسلكوها بهدف الوصول إلى مناطق سكنهم شمال غزة، وبعضهم لم يتعرف على الشوارع والأحياء، وكأنهم ضلوا طريقهم في مناطق لا يعرفونها من قبل، وبدأت الجهات الحكومية والبلديات، في محاولة لإزالة الركام من الشوارع للسماح للسكان بالتحرك فيها بسهولة.
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
عودة النازحين إلى جباليا تكشف حجم الدمار والكارثة الإنسانية
© Sputnik . Ajwad Jradat
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، نزح معظم سكان غزة البالغ عددهم الإجمالي 2.4 مليون نسمة، مرة واحدة على الأقل، إلى أنحاء أخرى من القطاع، ويؤشر حجم الدمار اللاحق بغزة من جراء الضربات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي وقتال الشوارع، إلى أنَّ إعادة الإعمار قد تستغرق سنوات طويلة، وتأتي عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة وسط آمال في أن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع، ويفتح الباب أمام جهود إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً.
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