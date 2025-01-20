https://sarabic.ae/20250120/تقرير-أمريكا-تدرس-نقل-أهالي-قطاع-غزة-إلى-هذه-الدولة-1096962602.html

تقرير: أمريكا تدرس نقل أهالي قطاع غزة إلى هذه الدولة

تقرير: أمريكا تدرس نقل أهالي قطاع غزة إلى هذه الدولة

سبوتنيك عربي

كشفت تقرير إعلامي أن "ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، يدرس مسألة وجود الفلسطينيين في قطاع غزة، ويخطط لتقديم مقترحات مثيرة... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T10:02+0000

2025-01-20T10:02+0000

2025-01-20T10:02+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار إندونيسيا

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096945876_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_666354e3d436fbbde0b6042ff3864384.jpg

وبحسب تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، فقد "اقترح مبعوث ترامب، نقل جزء من أهالي قطاع غزة، إلى دولة إندونيسيا، عند بدء عملية إعادة الإعمار".وذكر التقرير أنه "من بين الخطط المطروحة لإعادة إعمار غزة، في ظل الدمار الذي طال غالبية المناطق بالقطاع، أن إندونيسيا من بين الأماكن التي يُناقش احتمال استقبال بعض اللاجئين الفلسطينيين فيها"، مشيرا إلى أن "مسألة استعداد أهالي غزة للانتقال إلى مكان آخر لا تزال غير محسومة".وأكد التقرير أن "الفكرة مثيرة للجدل بين الفلسطينيين والعرب، في ظل اعتقاد الفلسطينيين بأن الانتقال قد يكون الخطوة الأولى لإسرائيل لإجبارهم على مغادرة أراضيهم وتهجيرهم".وأوضحت الوسيلة الامريكية، أن "مبعوث ترامب، يدرس القيام بزيارة إلى القطاع، الذي مزقته الحرب، كجزء من جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"، وفقًا للمسؤول الانتقالي.وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

https://sarabic.ae/20250120/مصر-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-للبدء-في-مشروعات-التعافي-المبكر-تمهيدا-لإعادة-إعمار-غزة-1096953660.html

https://sarabic.ae/20250120/قبل-الإفراج-عنهنالكشف-عن-هدية-قدمتها-القسام-للرهينات-الإسرائيليات-فيديو-1096958203.html

https://sarabic.ae/20250120/الخارجية-الإيرانية-ما-حدث-في-غزة-هو-هزيمة-نكراء-لإسرائيل-وداعميها-1096957206.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي