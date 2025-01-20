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https://sarabic.ae/20250120/تقرير-أمريكا-تدرس-نقل-أهالي-قطاع-غزة-إلى-هذه-الدولة-1096962602.html
تقرير: أمريكا تدرس نقل أهالي قطاع غزة إلى هذه الدولة
تقرير: أمريكا تدرس نقل أهالي قطاع غزة إلى هذه الدولة
سبوتنيك عربي
كشفت تقرير إعلامي أن "ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، يدرس مسألة وجود الفلسطينيين في قطاع غزة، ويخطط لتقديم مقترحات مثيرة... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T10:02+0000
2025-01-20T10:02+0000
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وبحسب تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، فقد "اقترح مبعوث ترامب، نقل جزء من أهالي قطاع غزة، إلى دولة إندونيسيا، عند بدء عملية إعادة الإعمار".وذكر التقرير أنه "من بين الخطط المطروحة لإعادة إعمار غزة، في ظل الدمار الذي طال غالبية المناطق بالقطاع، أن إندونيسيا من بين الأماكن التي يُناقش احتمال استقبال بعض اللاجئين الفلسطينيين فيها"، مشيرا إلى أن "مسألة استعداد أهالي غزة للانتقال إلى مكان آخر لا تزال غير محسومة".وأكد التقرير أن "الفكرة مثيرة للجدل بين الفلسطينيين والعرب، في ظل اعتقاد الفلسطينيين بأن الانتقال قد يكون الخطوة الأولى لإسرائيل لإجبارهم على مغادرة أراضيهم وتهجيرهم".وأوضحت الوسيلة الامريكية، أن "مبعوث ترامب، يدرس القيام بزيارة إلى القطاع، الذي مزقته الحرب، كجزء من جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"، وفقًا للمسؤول الانتقالي.وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250120/مصر-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-للبدء-في-مشروعات-التعافي-المبكر-تمهيدا-لإعادة-إعمار-غزة-1096953660.html
https://sarabic.ae/20250120/قبل-الإفراج-عنهنالكشف-عن-هدية-قدمتها-القسام-للرهينات-الإسرائيليات-فيديو-1096958203.html
https://sarabic.ae/20250120/الخارجية-الإيرانية-ما-حدث-في-غزة-هو-هزيمة-نكراء-لإسرائيل-وداعميها-1096957206.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار إندونيسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

تقرير: أمريكا تدرس نقل أهالي قطاع غزة إلى هذه الدولة

10:02 GMT 20.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
كشفت تقرير إعلامي أن "ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، يدرس مسألة وجود الفلسطينيين في قطاع غزة، ويخطط لتقديم مقترحات مثيرة للجدل حول نقلهم إلى دولة أخرى".
وبحسب تقرير نشرته وسيلة إعلامية أمريكية، فقد "اقترح مبعوث ترامب، نقل جزء من أهالي قطاع غزة، إلى دولة إندونيسيا، عند بدء عملية إعادة الإعمار".
وذكر التقرير أنه "من بين الخطط المطروحة لإعادة إعمار غزة، في ظل الدمار الذي طال غالبية المناطق بالقطاع، أن إندونيسيا من بين الأماكن التي يُناقش احتمال استقبال بعض اللاجئين الفلسطينيين فيها"، مشيرا إلى أن "مسألة استعداد أهالي غزة للانتقال إلى مكان آخر لا تزال غير محسومة".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار غزة
06:36 GMT
وأكد التقرير أن "الفكرة مثيرة للجدل بين الفلسطينيين والعرب، في ظل اعتقاد الفلسطينيين بأن الانتقال قد يكون الخطوة الأولى لإسرائيل لإجبارهم على مغادرة أراضيهم وتهجيرهم".
وأوضحت الوسيلة الامريكية، أن "مبعوث ترامب، يدرس القيام بزيارة إلى القطاع، الذي مزقته الحرب، كجزء من جهوده للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس"، وفقًا للمسؤول الانتقالي.
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
قبل الإفراج عنهن...الكشف عن هدية قدمتها "القسام" للرهينات الإسرائيليات... فيديو
09:00 GMT
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
الخارجية الإيرانية: ما حدث في غزة هو هزيمة نكراء لإسرائيل وداعميها
08:30 GMT
وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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