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قبل الإفراج عنهن...الكشف عن هدية قدمتها "القسام" للرهينات الإسرائيليات... فيديو
قبل الإفراج عنهن...الكشف عن هدية قدمتها "القسام" للرهينات الإسرائيليات... فيديو
سبوتنيك عربي
شاركت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لآخر لحظات من الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات الثلاث في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T09:00+0000
2025-01-20T09:00+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
العالم العربي
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وظهر في المقطع المصور، جنود القسام وهم يقدمون أكياسا ورقية مختومة بشعار الكتائب، وقد كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مضمون هذه الأكياس التي تضمنت شهادة "قرار الإفراج".وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "حماس" منحت كل رهينة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع غزة، وصورا من الأسر، مشيرة إلى أن الحركة حرصت على أن تعود الرهينات إلى إسرائيل "ليس فقط بذكريات صعبة من فترة الأسر"، بل بشيء آخر وصف في إسرائيل بأنه "حقائب المفاجآت الساخرة".وأوضح موقع "واينت" أن الرهينات الثلاث العائدات من غزة تلقين حقيبة بها تذكارات تتضمن صور لقطاع غزة من قبل عناصر في القسام.فيما تهكمت قناة "واي نيوز": "قمة السخرية حماس قدمت هدية للرهينات الثلاث المفرج عنهن: دورون، وإميلي، ورومي – عبارة عن صورة من غزة مرفقة بشهادة تخرج!".الخارجية الإيرانية: ما حدث في غزة هو هزيمة نكراء لإسرائيل وداعميهامسؤول فلسطيني: محاولات الإفراج عن مروان البرغوثي لم تنجح حتى الآن بسبب الرفض الإسرائيلي
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أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي

قبل الإفراج عنهن...الكشف عن هدية قدمتها "القسام" للرهينات الإسرائيليات... فيديو

09:00 GMT 20.01.2025
© MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام في قطاع غزة
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
شاركت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لآخر لحظات من الإفراج عن الرهينات الإسرائيليات الثلاث في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وظهر في المقطع المصور، جنود القسام وهم يقدمون أكياسا ورقية مختومة بشعار الكتائب، وقد كشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مضمون هذه الأكياس التي تضمنت شهادة "قرار الإفراج".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "حماس" منحت كل رهينة من الثلاث ظرفا يحتوي خريطة قطاع غزة، وصورا من الأسر، مشيرة إلى أن الحركة حرصت على أن تعود الرهينات إلى إسرائيل "ليس فقط بذكريات صعبة من فترة الأسر"، بل بشيء آخر وصف في إسرائيل بأنه "حقائب المفاجآت الساخرة".

وأكدت أن "القسام جهزت النساء (رومي غونين، اميلي ديماري ودورون شتاينبرغر) الثلاث بأكياس بنية اللون وصلن بها إلى الأراضي الإسرائيلية، وداخل الحقائب كانت هناك خريطة لقطاع غزة وصور لهن من أيام الأسر".

وأوضح موقع "واينت" أن الرهينات الثلاث العائدات من غزة تلقين حقيبة بها تذكارات تتضمن صور لقطاع غزة من قبل عناصر في القسام.
فيما تهكمت قناة "واي نيوز": "قمة السخرية حماس قدمت هدية للرهينات الثلاث المفرج عنهن: دورون، وإميلي، ورومي – عبارة عن صورة من غزة مرفقة بشهادة تخرج!".
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