https://sarabic.ae/20250120/مسؤول-فلسطيني-محاولات-الإفراج-عن-مروان-البرغوثي-لم-تنجح-حتى-الآن-بسبب-الرفض-الإسرائيلي-1096954314.html
مسؤول فلسطيني: محاولات الإفراج عن مروان البرغوثي لم تنجح حتى الآن بسبب الرفض الإسرائيلي
مسؤول فلسطيني: محاولات الإفراج عن مروان البرغوثي لم تنجح حتى الآن بسبب الرفض الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول فلسطيني على ضرورة التأكد من "عدم بقاء أي سجين فلسطيني يقضي أحكاما مؤبدة في السجون الإسرائيلية"، وذلك ضمن اتصالات المرحلتين الثانية والثالثة من صفقة... 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T07:23+0000
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وصرح مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات لقناة "i24NEWS" الإسرائيلية، أن "محاولات الإفراج عن مروان البرغوثي، لم تنجح حتى الآن، بسبب الرفض الإسرائيلي للإفراج عنه".ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر عربية، قولها إنه سيتم "ترحيل 236 من المعتقلين الفلسطينيين إلى الخارج، والحديث يدور عن 189 من السجناء الذين يقضون أحكاما مؤبدة و47 من المفرج عنهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم. كافة السجناء سيعودون إلى مناطق الضفة الغربية، باستثناء أصحاب الأحكام المؤبدة".وأضافت القناة الإسرائيلية أن "من بين الأسماء البارزة الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة، سلامة قطاوي، ممثل سجناء حماس الأمنيين في المكتب السياسي للتنظيم"، مشيرة إلى أن "تقييمات جهاز الشاباك الإسرائيلي تفيد بأن 82% من المفرج عنهم في صفقة شاليط، عادوا إلى نشاطهم المسلح".وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مسؤول فلسطيني: محاولات الإفراج عن مروان البرغوثي لم تنجح حتى الآن بسبب الرفض الإسرائيلي
أكد مسؤول فلسطيني على ضرورة التأكد من "عدم بقاء أي سجين فلسطيني يقضي أحكاما مؤبدة في السجون الإسرائيلية"، وذلك ضمن اتصالات المرحلتين الثانية والثالثة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، بحسب قوله.
وصرح مسؤول فلسطيني مطّلع على المفاوضات لقناة
"i24NEWS" الإسرائيلية، أن "محاولات الإفراج عن مروان البرغوثي، لم تنجح حتى الآن، بسبب الرفض الإسرائيلي للإفراج عنه".
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر عربية، قولها إنه سيتم "ترحيل 236 من المعتقلين الفلسطينيين إلى الخارج، والحديث يدور عن 189 من السجناء الذين يقضون أحكاما مؤبدة و47 من المفرج عنهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم. كافة السجناء سيعودون إلى مناطق الضفة الغربية، باستثناء أصحاب الأحكام المؤبدة".
وأضافت القناة الإسرائيلية أن "من بين الأسماء البارزة الذين سيتم الإفراج عنهم في إطار الصفقة، سلامة قطاوي، ممثل سجناء حماس الأمنيين في المكتب السياسي للتنظيم"، مشيرة إلى أن "تقييمات جهاز الشاباك الإسرائيلي تفيد بأن 82% من المفرج عنهم في صفقة شاليط، عادوا إلى نشاطهم المسلح".
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا
، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي
، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".
وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.