https://sarabic.ae/20250119/الحوثي-يتحدث-عن-الاستعداد-لجولات-قادمة-مع-إسرائيل-وترسانة-عسكرية-كبرى-فوق-المتوقع-1096949815.html

الحوثي يتحدث عن الاستعداد لجولات قادمة مع إسرائيل وترسانة عسكرية كبرى فوق المتوقع

الحوثي يتحدث عن الاستعداد لجولات قادمة مع إسرائيل وترسانة عسكرية كبرى فوق المتوقع

سبوتنيك عربي

أكدت جماعة أنصار الله في اليمن، أن "صنعاء تيراقب تنفيذ اتفاق قطاع غزة، وتستعد للجولات القادمة مع إسرائيل". 19.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-19T21:17+0000

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وقال القيادي في "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة إكس، إن "اليمن ستواجه وتقمع وتكسر وتهزم أي حماقة ومؤامرة عليها، مؤكدا أن الترسانة العسكرية فوق المتوقع.من جهته، أكد المكتب السياسي لأنصار الله إن "متابعة اليمن لتقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني"، مشيرا إلى "حالة الهزيمة التي لحقت بإسرائيل ومن خلفها أمريكا وبريطانيا وإحباط نتنياهو الكبير".وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى، في وقت سابق اليوم، عن القائمة الأولى من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.وتتضمن القائمة 90 من الأسيرات والأطفال، والتي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنها تضم 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، مشيرة إلى أنها تضم 69 امرأة و21 طفلا.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيز التنفيذ، الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.وأكد في بيان أن "إسرائيل استلمت قائمة بثلاث رهائن من المقرر إطلاق سراحهن، اليوم الأحد، من قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس".بدورها قالت حركة حماس الفلسطينية، في بيان: "مع دخول وقف إطلاق النار، نؤكد التزامنا بتنفيذ بنود الاتفاق الذي هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم".يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه يأتي على 3 مراحل.المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

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https://sarabic.ae/20250119/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-الحركة-لا-تشترط-أن-تكون-هي-من-تدير-قطاع-غزة-بعد-الحرب-1096943323.html

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