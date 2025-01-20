https://sarabic.ae/20250120/مصر-تدعو-الاتحاد-الأوروبي-للبدء-في-مشروعات-التعافي-المبكر-تمهيدا-لإعادة-إعمار-غزة-1096953660.html

مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار غزة

مصر تدعو الاتحاد الأوروبي للبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار غزة

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، عن تطلع بلاده بأن يؤدي تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلى تزايد وتيرة النفاذ والتوزيع الآمن... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T06:36+0000

2025-01-20T06:36+0000

2025-01-20T06:36+0000

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وخلال لقائه أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي في بروكسل، دعا عبد العاطي، "الاتحاد الأوروبي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات للقطاع والبدء في مشروعات التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار قطاع غزة".وقالت الخارجية المصرية، إن الوزير عبد العاطي، استعرض جهود القاهرة الحثيثة، التي اضطلعت بها مع كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مسلّطاً الضوء على أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده وتنفيذه، وفقاً للمراحل والتواريخ المحددة.من جانبه، ثمّن رئيس المجلس الأوروبي، دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المحوري في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً على أن مصر تعد شريكاً مهمًا للاتحاد الأوروبي.وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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