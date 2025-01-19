ترامب: حققنا في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن خلال 4 سنوات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
11:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل حقاً نملك أي فكرة عن سبب نشوء الكون كما يبدو؟!
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
13:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما طبيعة الدور الروسي في دعم الانتقال السياسي في سوريا؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما وراء تحذيرات الرئيس الإيراني من اندلاع حرب ضد طهران
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
توقيع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران، والحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق تبادل الأسرى
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:28 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
12:03 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو يستعد إلى نمط جديد في إدارة المصالح ببحر البلطيق
12:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
13:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الذكرى ال142 لميلاد الكاتب الروسي أليكسي تولستوي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش الإسرائيلي يشن هجمات على قطاع غزة رغم بدء اتفاق الهدنة.. بن جفير يعلن استقالته من حكومة نتنياهو
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250119/ترامب-حققنا-في-الشرق-الأوسط-خلال-3-أشهر-ما-لم-يحققه-بايدن-خلال-4-سنوات-1096950590.html
ترامب: حققنا في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن خلال 4 سنوات
ترامب: حققنا في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن خلال 4 سنوات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه حقق في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن خلال 4 سنوات 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T23:04+0000
2025-01-19T23:03+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935152_0:90:1718:1056_1920x0_80_0_0_7071ba849b5a2ff6f3e95aca8affad38.jpg
في السياق ذاته، أعرب ترامب عن سعادته بالإفراج عن أول دفعة من الرهائن، قائلا "حققنا هذا الأسبوع وقفا لإطلاق النار كخطوة أولى نحو سلام دائم في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.وتسبب الرد الساخر الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إثارة جدل وصل إلى حد التلاسن بينه وبين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.جاء ذلك بعدما رد بايدن على سؤال حول ما إذا كان هو أم ترامب صاحب الفضل في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يوم الأربعاء، ليرد بايدن بتساؤل ساخر "هل هذه مزحة"؟وعلق ترامب على رد بايدن واصفا تعليق الأخير بـ "غير المهذب"، مؤكداً أن بايدن لم يفعل شيئا حيال الصفقة وأن لترامب وتصريحاته كل الفضل في الوصول إلى إنجاز توقيع الاتفاق، وأكد ترامب أنه "لا يبحث عن الفضل" والمديح بخصوص إتمام الاتفاق إذ أن أولوياته كانت إخراج الرهائن الإسرائيليين من الجحيم المحتجزين فيه، على حد قوله.واستنكر ترامب تصريح بايدن قائلا إنه كان الأجدر به أن يقول "إنه لم يفعل شيئا" بدل من اتهام ترامب بذلك، إذ لولا تدخل ترامب لم يكن بالإمكان تغيير مسار المفاوضات، ولم يكن باستطاعة المحتجزين "الخروج أبداً"، على حد تعبيره.وأرجع ترامب الفضل في التوصل إلى الاتفاق إلى جهوده، مجددا الادعاء أن الصفقة لم تكن لتبصر النور لولا فوزه بالانتخابات، ولولا ضغوط فريقه ولا سيما الموفد الأمريكي المقبل إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدا أن لرسائله الواضحة بأنه من الأفضل للصفقة أن تتم قبل "أن أقسم اليمين" الفضل بإتمامها، وذلك في الإشارة إلى "جحيم الشرق الأوسط" الذي توعد به ترامب إن لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تسلمه الحكم خلال أيام قليلة.ويرى ترامب أن بايدن تعمد تجاهل كل الجهود التي بادرت بها إدارة ترامب، إذ استمر بايدن بالقول: "عرضت قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
https://sarabic.ae/20250119/مجلس-الوزراء-الفلسطيني-دولة-فلسطين-هي-صاحبة-الولاية-القانونية-والسياسية-على-قطاع-غزة-1096948126.html
https://sarabic.ae/20250119/بعد-471-يوما-لحظة-انسحاب-قوة-عسكرية-إسرائيلية-كبيرة-من-قطاع-غزة-فيديو-1096929308.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/13/1096935152_96:0:1624:1146_1920x0_80_0_0_fc438d018bd834c453485b88e172b09d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, غزة, قطاع غزة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, غزة, قطاع غزة

ترامب: حققنا في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن خلال 4 سنوات

23:04 GMT 19.01.2025
© AP Photo / Matt Rourkeالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأنه حقق في الشرق الأوسط خلال 3 أشهر ما لم يحققه بايدن خلال 4 سنوات
في السياق ذاته، أعرب ترامب عن سعادته بالإفراج عن أول دفعة من الرهائن، قائلا "حققنا هذا الأسبوع وقفا لإطلاق النار كخطوة أولى نحو سلام دائم في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت وسائل إعلام أمريكية.
وتسبب الرد الساخر الذي أدلى به الرئيس الأمريكي جو بايدن على سؤال بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في إثارة جدل وصل إلى حد التلاسن بينه وبين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
مجلس الوزراء الفلسطيني: دولة فلسطين هي صاحبة الولاية القانونية والسياسية على قطاع غزة
19:52 GMT
جاء ذلك بعدما رد بايدن على سؤال حول ما إذا كان هو أم ترامب صاحب الفضل في إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يوم الأربعاء، ليرد بايدن بتساؤل ساخر "هل هذه مزحة"؟
وعلق ترامب على رد بايدن واصفا تعليق الأخير بـ "غير المهذب"، مؤكداً أن بايدن لم يفعل شيئا حيال الصفقة وأن لترامب وتصريحاته كل الفضل في الوصول إلى إنجاز توقيع الاتفاق، وأكد ترامب أنه "لا يبحث عن الفضل" والمديح بخصوص إتمام الاتفاق إذ أن أولوياته كانت إخراج الرهائن الإسرائيليين من الجحيم المحتجزين فيه، على حد قوله.
واستنكر ترامب تصريح بايدن قائلا إنه كان الأجدر به أن يقول "إنه لم يفعل شيئا" بدل من اتهام ترامب بذلك، إذ لولا تدخل ترامب لم يكن بالإمكان تغيير مسار المفاوضات، ولم يكن باستطاعة المحتجزين "الخروج أبداً"، على حد تعبيره.
دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
بعد 471 يوما.. لحظة انسحاب قوة عسكرية إسرائيلية كبيرة من قطاع غزة.. فيديو
10:39 GMT
وأرجع ترامب الفضل في التوصل إلى الاتفاق إلى جهوده، مجددا الادعاء أن الصفقة لم تكن لتبصر النور لولا فوزه بالانتخابات، ولولا ضغوط فريقه ولا سيما الموفد الأمريكي المقبل إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، مؤكدا أن لرسائله الواضحة بأنه من الأفضل للصفقة أن تتم قبل "أن أقسم اليمين" الفضل بإتمامها، وذلك في الإشارة إلى "جحيم الشرق الأوسط" الذي توعد به ترامب إن لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل تسلمه الحكم خلال أيام قليلة.
ويرى ترامب أن بايدن تعمد تجاهل كل الجهود التي بادرت بها إدارة ترامب، إذ استمر بايدن بالقول: "عرضت قبل 8 أشهر مكونات الاتفاق الذي ساندته دول العالم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала