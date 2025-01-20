https://sarabic.ae/20250120/الخارجية-الإيرانية-ما-حدث-في-غزة-هو-هزيمة-نكراء-لإسرائيل-وداعميها-1096957206.html
الخارجية الإيرانية: ما حدث في غزة هو هزيمة نكراء لإسرائيل وداعميها
الخارجية الإيرانية: ما حدث في غزة هو هزيمة نكراء لإسرائيل وداعميها
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "ما حدث في قطاع غزة، خسارة وعار للكيان الصهيوني وداعميه ويظهر زيف ادعاءاتهم بشأن حقوق الإنسان". 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T08:30+0000
2025-01-20T08:30+0000
2025-01-20T08:30+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي، إن "مقاومة الشعب الفلسطيني ليست مرتبطة بأي دولة بل تنبع من إرادته الحرة"، مضيفا أن "إيران دعمت المقاومة الفلسطينية خلال الـ16 شهرا الماضية، وسعت للفت أنظار العالم لمجازر الاحتلال".وتابع بقائي: "صمود الفلسطينيين هو الذي أجبر الاحتلال على الرضوخ لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أن "دعم واشنطن للكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في غزة، يعد وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية".وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم
إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم
الخارجية الإيرانية: ما حدث في غزة هو هزيمة نكراء لإسرائيل وداعميها
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "ما حدث في قطاع غزة، خسارة وعار للكيان الصهيوني وداعميه ويظهر زيف ادعاءاتهم بشأن حقوق الإنسان".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي
، إن "مقاومة الشعب الفلسطيني ليست مرتبطة بأي دولة بل تنبع من إرادته الحرة"، مضيفا أن "إيران دعمت المقاومة الفلسطينية خلال الـ16 شهرا الماضية، وسعت للفت أنظار العالم لمجازر الاحتلال".
وتابع بقائي: "صمود الفلسطينيين هو الذي أجبر الاحتلال على الرضوخ لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدًا أن "دعم واشنطن للكيان الصهيوني والإبادة الجماعية في غزة، يعد وصمة عار في جبين الولايات المتحدة الأمريكية".
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا
، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي
، تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".
وسلّمت كتائب "القسام"، الذراع العسكري لحركة حماس، أمس الأحد، المحتجزات الإسرائيليات الثلاث إلى الصليب الأحمر وسط مدينة غزة، وذلك في اليوم الأول من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ، صباح أمس الأحد، بعد 471 يوما من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.