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https://sarabic.ae/20250120/خبير-فلسطيني-لـسبوتنيك-3-سيناريوهات-لإدارة-قطاع-غزة-بعد-اتفاق-الهدنة-1096981868.html
خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": 3 سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد اتفاق الهدنة
خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": 3 سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد اتفاق الهدنة
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني، إن هناك ثلاثة سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس". 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T17:39+0000
2025-01-20T17:39+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
حركة حماس
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن السيناريو الأول والمفضل من قبل الفلسطينيين، يتعلق بتطبيق مخرجات اتفاق بكين، بشأن تشكيل حكومة توافق وطني جديدة، أو حكومة تكنوقراط تكون قادرة على إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسسات النظام السياسي، وتنهي الانقسام وتبدأ في عملية إعادة إعمار القطاع.أما السيناريو الثاني بحسب الدجني، يتركز حول المقترح المصري المتمثل في تشكيل لجنة إدارية، أو لجنة إسناد وطني، يشكلها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، كما جاء في الاتفاق، وتكون مرجعيتها الإدارية لحكومة الدكتور محمد مصطفى، وتدير قطاع غزة بطريقة احترافية لتخفيف وطأة الحرب وتداعياته.وأوضح أن السيناريو الثالث والأخير، يتعلق ببقاء الحال كما هو عليه، أي بقاء الحكومة التابعة لحركة حماس في إدارة قطاع غزة، حيث لن تسمح هذه الحكومة بان يكون هناك فراغ رئاسي في وقت يحتاج الفلسطينيون إلى من يضمد جراحهم ويخفف عنهم.وتابع: "ويمكن لهذه الحكومة البقاء في مهامها لمرحلة معينة، لحين النجاح في تحقيق أي من السيناريوين الماضيين، سواء بحكومة توافق أو لجنة إسناد".وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالسجن المؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250120/الأونروا-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-الوضع-الإغاثي-وتدفق-المساعدات-في-قطاع-غزة-بعد-بدء-الهدنة-1096976767.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, حصري

خبير فلسطيني لـ"سبوتنيك": 3 سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد اتفاق الهدنة

17:39 GMT 20.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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حصري
قال المحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني، إن هناك ثلاثة سيناريوهات لإدارة قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن السيناريو الأول والمفضل من قبل الفلسطينيين، يتعلق بتطبيق مخرجات اتفاق بكين، بشأن تشكيل حكومة توافق وطني جديدة، أو حكومة تكنوقراط تكون قادرة على إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد مؤسسات النظام السياسي، وتنهي الانقسام وتبدأ في عملية إعادة إعمار القطاع.
أما السيناريو الثاني بحسب الدجني، يتركز حول المقترح المصري المتمثل في تشكيل لجنة إدارية، أو لجنة إسناد وطني، يشكلها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، كما جاء في الاتفاق، وتكون مرجعيتها الإدارية لحكومة الدكتور محمد مصطفى، وتدير قطاع غزة بطريقة احترافية لتخفيف وطأة الحرب وتداعياته.
وأوضح أن السيناريو الثالث والأخير، يتعلق ببقاء الحال كما هو عليه، أي بقاء الحكومة التابعة لحركة حماس في إدارة قطاع غزة، حيث لن تسمح هذه الحكومة بان يكون هناك فراغ رئاسي في وقت يحتاج الفلسطينيون إلى من يضمد جراحهم ويخفف عنهم.
وتابع: "ويمكن لهذه الحكومة البقاء في مهامها لمرحلة معينة، لحين النجاح في تحقيق أي من السيناريوين الماضيين، سواء بحكومة توافق أو لجنة إسناد".
وأعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
عدنان أبو حسنة، الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
الأونروا تتحدث لـ"سبوتنيك" عن الوضع الإغاثي وتدفق المساعدات في قطاع غزة بعد بدء الهدنة
15:09 GMT
ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين.
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالسجن المؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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