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بوتين: روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة ترامب بشأن الصراع الأوكراني
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صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" في صور
صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" في صور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تم التقاطها لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, طوفان الأقصى
фото, صور, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, طوفان الأقصى

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس" في صور

14:05 GMT 20.01.2025
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جمعت وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور تم التقاطها لصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل.
© AP Photo / Leo Correa

أسيرة فلسطينية على كرسي متحرك يتم استقبالها بعد نزولها من حافلة، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

أسيرة فلسطينية على كرسي متحرك يتم استقبالها بعد نزولها من حافلة، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leo Correa

أسيرة فلسطينية على كرسي متحرك يتم استقبالها بعد نزولها من حافلة، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

&quot;كتائب القسام&quot; تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و&quot;حماس&quot;، في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

© AP Photo / Leo Correa

عناق حار بين أسيرة فلسطينية وعائلتها، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

عناق حار بين أسيرة فلسطينية وعائلتها، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leo Correa

عناق حار بين أسيرة فلسطينية وعائلتها، بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Nir Keidar

صورة لواحدة من الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، في الحافلة الصغيرة أثناء مغادرتها مركز شيبا الطبي، المعروف أيضًا باسم مستشفى تل هشومير، حيث يصل الرهائن لإجراء فحصهم الطبي.

صورة لواحدة من الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، في الحافلة الصغيرة أثناء مغادرتها مركز شيبا الطبي، المعروف أيضًا باسم مستشفى تل هشومير، حيث يصل الرهائن لإجراء فحصهم الطبي. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Nir Keidar

صورة لواحدة من الرهائن الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، في الحافلة الصغيرة أثناء مغادرتها مركز شيبا الطبي، المعروف أيضًا باسم مستشفى تل هشومير، حيث يصل الرهائن لإجراء فحصهم الطبي.

© AP Photo / Leo Correa

حشد من الناس يتجمعون حول حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين لدى وصولها إلى مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

حشد من الناس يتجمعون حول حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين لدى وصولها إلى مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Leo Correa

حشد من الناس يتجمعون حول حافلة تقل سجناء فلسطينيين محررين لدى وصولها إلى مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

&quot;كتائب القسام&quot; تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و&quot;حماس&quot;، في مدينة غزة. - سبوتنيك عربي
6/10
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea

"كتائب القسام" تسلم 3 رهائن إسرائيليات إلى الصليب الأحمر في السرايا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، في مدينة غزة.

© AP Photo / Leo Correa

أسيرات فلسطينيات ينزلن من حافلة بعد إطلاق سراحهن من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

أسيرات فلسطينيات ينزلن من حافلة بعد إطلاق سراحهن من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leo Correa

أسيرات فلسطينيات ينزلن من حافلة بعد إطلاق سراحهن من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/GPO

رهائن إسرائيليات يجتمعن مع عائلاتهن في مركز شيبا الطبي في رامات جان، بعد إطلاق سراحهن من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس".

رهائن إسرائيليات يجتمعن مع عائلاتهن في مركز شيبا الطبي في رامات جان، بعد إطلاق سراحهن من قبل &quot;كتائب القسام&quot; الجناح العسكري لـ&quot;حماس&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/GPO

رهائن إسرائيليات يجتمعن مع عائلاتهن في مركز شيبا الطبي في رامات جان، بعد إطلاق سراحهن من قبل "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس".

© AP Photo / Leo Correa

ترحيب حار بأسيرة فلسطينية قبل نزولها من الحافلة بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

ترحيب حار بأسيرة فلسطينية قبل نزولها من الحافلة بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Leo Correa

ترحيب حار بأسيرة فلسطينية قبل نزولها من الحافلة بعد إطلاق سراحها من سجن إسرائيلي، في مدينة بيتونيا في الضفة الغربية.

© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas

صورة تظهر عملية تسليم الرهائن الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر "حماس".

صورة تظهر عملية تسليم الرهائن الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر &quot;حماس&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas

صورة تظهر عملية تسليم الرهائن الإسرائيليات إلى الصليب الأحمر من قبل عناصر "حماس".

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