https://sarabic.ae/20250120/الأونروا-تتحدث-لـسبوتنيك-عن-الوضع-الإغاثي-وتدفق-المساعدات-في-قطاع-غزة-بعد-بدء-الهدنة-1096976767.html

الأونروا تتحدث لـ"سبوتنيك" عن الوضع الإغاثي وتدفق المساعدات في قطاع غزة بعد بدء الهدنة

الأونروا تتحدث لـ"سبوتنيك" عن الوضع الإغاثي وتدفق المساعدات في قطاع غزة بعد بدء الهدنة

سبوتنيك عربي

قال الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأونروا في قطاع غزة، إن مئات الشاحنات دخلت إلى القطاع عبر معبر رفح البري منذ الأمس، تحمل مواد غذائية وأغطية... 20.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-20T15:09+0000

2025-01-20T15:09+0000

2025-01-20T15:09+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

أخبار معبر رفح

حصري

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن استمرار تدفق المساعدات الإنسانية بهذا المعدل، وزيادة عدد الشاحنات اليومية عن 600 شاحنة سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة على الوضع الإغاثي في قطاع غزة.وتابع: "لا نتحدث هنا عن عملية إعادة الإعمار، بل عن وضع إغاثي حرج، حيث يجب أن يتم إدخال المساعدات الإنسانية بكميات ضخمة جدًا، لا سيما المستلزمات الطبية والأدوية، وكذلك المستشفيات الميدانية في ظل خطورة الوضع الصحي".وفيما يتعلق بشمال قطاع غزة، قال إن أعدادا مهمة من الشاحنات دخلت شمال القطاع، لكنها بالطبع ليست كافية، باعتبار أن هذه المنطقة ومناطق الجنوب كانت على حافة المجاعة، و95% من السكان يعانون من سوء في التغذية، وانهيار في المناعة الفردية.ويرى أبو حسنة أن إدخال الشاحنات إلى قطاع غزة ومناطق الشمال، تطورات مهمة على الأرض، نأمل أن تستمر، مؤكدًا أن وكالة الأونروا باعتبارها العمود الفقري للعمل الإنساني في القطاع، تعمل منذ 15 شهرًا ويبذل الآلاف من موظفيها منذ الأمس جهودًا جبارة وشاقة.وأوضح أن الوكالة أجرت استعدادات خاصة في مخازنها ومراكزها، للتحرك في سبيل توسيع العمليات الإغاثية والإنسانية التي تصاحب زيادة معدلات إدخال المواد والوقود.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، حيز التنفيذ أمس الأحد الساعة 08:30 بالتوقيت المحلي (06:30 بتوقيت غرينتش).وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن القوات الإسرائيلية بدأت بالانسحاب من مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إلى محور فيلادلفيا، على طول الحدود بين مصر وغزة.كما دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية من معبر رفح البري الحدودي إلى قطاع غزة.يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار يأتي على 3 مراحل، المرحلة الأولى من الصفقة تستمر 6 أسابيع، وتشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.

https://sarabic.ae/20250120/1096955736.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار معبر رفح, حصري