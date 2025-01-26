https://sarabic.ae/20250126/تصويت-هل-توافق-على-خطة-ترامب-لـتطهير-غزة-وإخراج-مليون-ونصف-فلسطيني-من-القطاع؟--1097163421.html
تصويت... هل توافق على خطة ترامب لـ"تطهير غزة" وإخراج مليون ونصف فلسطيني من القطاع؟
تصويت... هل توافق على خطة ترامب لـ"تطهير غزة" وإخراج مليون ونصف فلسطيني من القطاع؟
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل... 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T07:49+0000
2025-01-26T07:49+0000
2025-01-26T07:49+0000
استطلاعات الرأي
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_912d8771416f386de3832b007c4d18e4.jpg
وأشار ترامب، خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إلى أنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".تصويت... برأيك ما سبب انتشار شائعة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟تصويت... ماذا يعني ظهور عدد ضخم من عناصر "حماس" خلال تسليم الدفعة الثانية من عملية تبادل المحتجزين؟
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097034158_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_befb2789766ae1746a9fee347e873ad1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, опросы
تصويت... هل توافق على خطة ترامب لـ"تطهير غزة" وإخراج مليون ونصف فلسطيني من القطاع؟
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد مزاعمه.
وأشار ترامب، خلال جلسة لمدة 20 دقيقة مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، إلى أنه ناقش رؤيته في مكالمة هاتفية، في وقت سابق من اليوم، مع الملك الأردني عبد الله الثاني، وسيتحدث اليوم الأحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
. وأضاف ترامب: "أود أن تأخذ مصر الناس، نحن نتحدث عن مليون ونصف شخص على الأرجح، نحن فقط نقوم بتنظيف هذه المنطقة بالكامل".
وأحدثت تصريحات ترامب جدلا واسعا في العالم العربي، حيث أكد الكثيرون أن هذه المطالب هي عبارة عن عملية تطهير عرقي لأبناء غزة، مطالبين بحل الدولتين الذي أقرته الأمم المتحدة. ما هو رأيك بخطة ترامب وهو توافق عليها؟