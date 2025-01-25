https://sarabic.ae/20250125/تصويت-برأيك-ما-سبب-انتشار-شائعة-عودة-ماهر-الأسد-إلى-سوريا-1097152715.html
تصويت... برأيك ما سبب انتشار شائعة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
تصويت... برأيك ما سبب انتشار شائعة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
سبوتنيك عربي
أحدث تناقل خبر عودة ماهر الأسد، أمس الجمعة، إلى سوريا الكثير من الجدل وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T16:14+0000
2025-01-25T16:14+0000
2025-01-25T16:29+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وتحول الخبر إلى مادة "دسمة " خلال ساعات ليل أمس بعد احتفال بعض المواطنين بأنباء انسحاب فصائل مسلحة من مدن الساحل السوري، الذي جعل إشاعة عودة ماهر الأسد تأخذ أبعادا مختلفة، لتصل إلى مزاعم وجود "صفقة دولية" كبيرة.برأيك، ما سبب انتشار شائعة عودة ماهر الاسد إلى البلاد في هذا التوقيت الحرج؟تصويت... ماذا يعني ظهور عدد ضخم من عناصر "حماس" خلال تسليم الدفعة الثانية من عملية تبادل المحتجزين؟تصويت... هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, опросы
تصويت... برأيك ما سبب انتشار شائعة عودة ماهر الأسد إلى سوريا؟
16:14 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 16:29 GMT 25.01.2025)
أحدث تناقل خبر عودة ماهر الأسد، أمس الجمعة، إلى سوريا الكثير من الجدل وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.
وتحول الخبر إلى مادة "دسمة " خلال ساعات ليل أمس بعد احتفال بعض المواطنين بأنباء انسحاب فصائل مسلحة من مدن الساحل السوري، الذي جعل إشاعة عودة ماهر الأسد تأخذ أبعادا مختلفة، لتصل إلى مزاعم وجود "صفقة دولية" كبيرة.
وعلى الرغم من أن أغلب المواطنين احتفلوا بمزاعم انسحاب المجموعات المسلحة من مدنهم ودخول عناصر الأمن العام، إلا أن هذا الخبر تم نفيه، بل أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" عن بدء "حملة تمشيط" في اللاذقية.
برأيك، ما سبب انتشار شائعة عودة ماهر الاسد إلى البلاد في هذا التوقيت الحرج؟