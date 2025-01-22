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https://sarabic.ae/20250122/تصويت-هل-ترى-أن-سوريا-معرضة-لخطر-الانقسام-بعد-تحذير-الأمم-المتحدة-من-ذلك؟---1097039537.html
تصويت... هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟
تصويت... هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟
سبوتنيك عربي
تشهد سوريا هذه الأيام واقعا جديدا وتغيرات كبيرة على الصعد كافة، في ظل تحذيرات دولية ومخاوف محلية بين المواطنين من خطر الانقسام الذي قد يعصف بالبلاد. 22.01.2025, سبوتنيك عربي
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ويعاني الشعب السوري من الواقع الاقتصادي المزري التي وصلت إليه البلاد، في ظل ازدياد عمليات الخطف والقتل والسرقة التي تؤثر على الواقع الاجتماعي والسلم الأهلي فيها.بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن خطر الانقسام في سوريا لا يزال قائما، وأنه يجب النظر في إمكانية رفع العقوبات التي تلحق الضرر بالشعب السوري.وفي السياق ذاته، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأن "مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار"، على حد تعبيره.برأيك، هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, опросы

تصويت... هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟

12:42 GMT 22.01.2025
© Getty Images / Manuel Augusto Morenoالعلم الجديد لسوريا
العلم الجديد لسوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2025
© Getty Images / Manuel Augusto Moreno
تابعنا عبر
تشهد سوريا هذه الأيام واقعا جديدا وتغيرات كبيرة على الصعد كافة، في ظل تحذيرات دولية ومخاوف محلية بين المواطنين من خطر الانقسام الذي قد يعصف بالبلاد.
ويعاني الشعب السوري من الواقع الاقتصادي المزري التي وصلت إليه البلاد، في ظل ازدياد عمليات الخطف والقتل والسرقة التي تؤثر على الواقع الاجتماعي والسلم الأهلي فيها.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، أن خطر الانقسام في سوريا لا يزال قائما، وأنه يجب النظر في إمكانية رفع العقوبات التي تلحق الضرر بالشعب السوري.

وقال غوتيريش خلال جلسة حوارية على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لا تزال هناك علامات استفهام بشأن سوريا، ونرى بعض الإشارات ( من السلطة الجديدة) تفيد بالانفتاح ونأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع"، متابعا: "لا يزال هناك خطر عال ومرتفع للتشرذم لا سيما في بعض الأقاليم والمناطق السورية على الأقل".

وفي السياق ذاته، صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، بأن "مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار"، على حد تعبيره.
برأيك، هل ترى أن سوريا معرضة لخطر الانقسام بعد تحذير الأمم المتحدة من ذلك؟
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