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أردوغان: مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار
أردوغان: مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار"، على حد تعبيره. 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T13:14+0000
2025-01-18T13:14+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان كلمة بفعالية لحزبه "العدالة والتنمية" بولاية أضنة جنوبي البلاد، أوضح خلالها أن تركيا تقدم كافة التسهيلات اللازمة للسوريين من أجل العودة الطوعية دون إرغام أحد على ذلك.من ناحية أخرى، أكد أردوغان أن بلاده ستُسخر كل إمكانياتها لتضميد الجراح النازفة في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أردوغان: "لم تتمكن إسرائيل من كسر إرادة المقاومة لدى أشقائنا في غزة رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوما".وتابع الرئيس التركي قائلا: "باسم بلادي وأبناء شعبي وباسم حزبنا العدالة والتنمية أحيي مجددا أشقاءنا الغزيين"، لافتا إلى أن لدى إسرائيل وخاصة حكومة نتنياهو سجل حافل في انتهاكات وقف إطلاق النار، مردفا: "لكن ينبغي عدم السماح بذلك هذه المرة".وتعهد أردوغان بأن تركيا "ستواصل نضالها بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بحق الفلسطينيين) واحدا تلو الآخر"، على حد قوله.وفي وقت سابق، دعا أردوغان، جميع الدول إلى رفع أياديها عن سوريا، مؤكدًا أن تركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية.وقال أردوغان، في تصريحات له، إنه "سيناقش مع الوفد السوري الذي سيزور تركيا سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار"، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف: "على التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا أن تضع أسلحتها"، متابعًا: "نتابع وندعم حل كل قضايا إخوتنا الأكراد في سوريا ونحن الضامنون لأمن الأكراد".وأكد الرئيس التركي أن "اهتمام تركيا بدولة جارة لها (سوريا) لأسباب مشروعة ومحقة وإنسانية، أمر طبيعي جدا"، مضيفا: "لن نسمح بزرع بذور الفتنة بيننا وبين الشعب السوري".
https://sarabic.ae/20250118/لأول-مرة-منذ-رحيل-حكومة-الأسد-وفد-من-جامعة-الدول-العربية-يزور-سوريا-ويلتقي-الشرع-1096901224.html
https://sarabic.ae/20241104/أردوغان-تركيا-سلمت-أكثر-من-85-ألف-طن-مساعدات-إلى-غزة-بدعم-من-مصر-1094468438.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, غزة, قطاع غزة, أخبار سوريا اليوم

أردوغان: مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار

13:14 GMT 18.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
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تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن "مشروع تقسيم سوريا إلى 3 أجزاء قد انهار"، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن أردوغان كلمة بفعالية لحزبه "العدالة والتنمية" بولاية أضنة جنوبي البلاد، أوضح خلالها أن تركيا تقدم كافة التسهيلات اللازمة للسوريين من أجل العودة الطوعية دون إرغام أحد على ذلك.
من ناحية أخرى، أكد أردوغان أن بلاده ستُسخر كل إمكانياتها لتضميد الجراح النازفة في قطاع غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، وتعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أردوغان: "لم تتمكن إسرائيل من كسر إرادة المقاومة لدى أشقائنا في غزة رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوما".
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وتابع الرئيس التركي قائلا: "باسم بلادي وأبناء شعبي وباسم حزبنا العدالة والتنمية أحيي مجددا أشقاءنا الغزيين"، لافتا إلى أن لدى إسرائيل وخاصة حكومة نتنياهو سجل حافل في انتهاكات وقف إطلاق النار، مردفا: "لكن ينبغي عدم السماح بذلك هذه المرة".
وتعهد أردوغان بأن تركيا "ستواصل نضالها بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بحق الفلسطينيين) واحدا تلو الآخر"، على حد قوله.
وفي وقت سابق، دعا أردوغان، جميع الدول إلى رفع أياديها عن سوريا، مؤكدًا أن تركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية.
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وقال أردوغان، في تصريحات له، إنه "سيناقش مع الوفد السوري الذي سيزور تركيا سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار"، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف: "على التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا أن تضع أسلحتها"، متابعًا: "نتابع وندعم حل كل قضايا إخوتنا الأكراد في سوريا ونحن الضامنون لأمن الأكراد".
وأكد الرئيس التركي أن "اهتمام تركيا بدولة جارة لها (سوريا) لأسباب مشروعة ومحقة وإنسانية، أمر طبيعي جدا"، مضيفا: "لن نسمح بزرع بذور الفتنة بيننا وبين الشعب السوري".
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