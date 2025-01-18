https://sarabic.ae/20250118/لأول-مرة-منذ-رحيل-حكومة-الأسد-وفد-من-جامعة-الدول-العربية-يزور-سوريا-ويلتقي-الشرع-1096901224.html

لأول مرة منذ رحيل حكومة الأسد... وفد من جامعة الدول العربية يزور سوريا ويلتقي الشرع

لأول مرة منذ رحيل حكومة الأسد... وفد من جامعة الدول العربية يزور سوريا ويلتقي الشرع

سبوتنيك عربي

التقى وفد من جامعة الدول العربية، برئاسة حسام زكي، الأمين العام المساعد والممثل الشخصي للأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، بقائد الإدارة السورية... 18.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-18T10:56+0000

2025-01-18T10:56+0000

2025-01-18T10:56+0000

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ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صورًا ترصد جانبًا من اللقاء الذي عُقد بقصر الشعب في العاصمة دمشق.وأكد السفير حسام زكي، خلال مؤتمرصحفي في دمشق، أن "الأمانة العامة للجامعة العربية، تعمل مع الدول الأعضاء لضمان وجود سوريا بالجامعة"، مشيرًا إلى أنها تنسق مع سوريا دوليا بشأن رفع العقوبات.وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، أنه يتطلع إلى عودة بلاده إلى الجامعة العربية، لافتًا إلى أن "الإدارة الجديدة تعمل مع الدول الأعضاء لتفعيل ذلك".وشدد الشيباني على "استعداد الإدارة السورية لتقديم جميع التسهيلات للأشقاء العرب لفتح باب الاستثمار في سوريا"، موجهًا الدعوة للمساهمة في جهود إعادة الإعمار.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام"، على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.

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أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي