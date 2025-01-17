ماذا دار في أول اتصال هاتفي بين رئيس الإمارات وأحمد الشرع

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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير خط أنابيب الغاز القطري التركي عبر سوريا؟
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لقاء سبوتنيك
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13:03 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: الاتفاق بين إسرائيل وحماس ليس حل سلام
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
18:33 GMT
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150 د
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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غزة... ما ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار و ما فرص صموده
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خبير: الاقتصاد الأمريكي في كارثة فكيف سيتصرف ترامب؟
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https://sarabic.ae/20250117/ماذا-دار-في-أول-اتصال-هاتفي-بين-رئيس-الإمارات-وأحمد-الشرع-1096889918.html
ماذا دار في أول اتصال هاتفي بين رئيس الإمارات وأحمد الشرع
ماذا دار في أول اتصال هاتفي بين رئيس الإمارات وأحمد الشرع
سبوتنيك عربي
أجرى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الجمعة، أول اتصال هاتفي، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. 17.01.2025, سبوتنيك عربي
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وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والإمارات، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.وجدد الرئيس الإماراتي للشرع، تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما شدد الجانبان على "أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري، وحماية وحدة أراضيه، والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أجرى خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، زيارة إلى دمشق، بعد رحيل حكومة الأسد. وأكد خلال لقائه بوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على "دعم تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار".ووقا ابن زايد، إن "الإمارات تدعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها"، مؤكدا ضرورة توفير عوامل الأمن والاستقرار للشعب السوري من أجل مستقبل يسوده التقدم والتنمية.وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
https://sarabic.ae/20241214/المستشار-الدبلوماسي-للرئيس-الإماراتي-يكشف-عن-مؤشرات-مقلقة-للغاية-تجاه-القوى-الجديدة-في-سوريا-1095789073.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ماذا دار في أول اتصال هاتفي بين رئيس الإمارات وأحمد الشرع

21:01 GMT 17.01.2025
© AP Photo / Evgenia Novozheninaالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Evgenia Novozhenina
تابعنا عبر
أجرى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم الجمعة، أول اتصال هاتفي، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وجرى خلال الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين سوريا والإمارات، في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجدد الرئيس الإماراتي للشرع، تأكيد موقف بلاده الثابت تجاه دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما شدد الجانبان على "أهمية التنسيق المستمر وتكثيف الجهود لدعم الشعب السوري، وحماية وحدة أراضيه، والتزامهما بالعمل المشترك لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).
وكان وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أجرى خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، زيارة إلى دمشق، بعد رحيل حكومة الأسد.
وأكد خلال لقائه بوزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، على "دعم تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والسلام والاستقرار".
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يكشف عن "مؤشرات مقلقة للغاية" تجاه القوى الجديدة في سوريا
14 ديسمبر 2024, 15:29 GMT
ووقا ابن زايد، إن "الإمارات تدعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها"، مؤكدا ضرورة توفير عوامل الأمن والاستقرار للشعب السوري من أجل مستقبل يسوده التقدم والتنمية.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
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