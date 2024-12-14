https://sarabic.ae/20241214/المستشار-الدبلوماسي-للرئيس-الإماراتي-يكشف-عن-مؤشرات-مقلقة-للغاية-تجاه-القوى-الجديدة-في-سوريا-1095789073.html

المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يكشف عن "مؤشرات مقلقة للغاية" تجاه القوى الجديدة في سوريا

المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يكشف عن "مؤشرات مقلقة للغاية" تجاه القوى الجديدة في سوريا

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول إماراتي بارز، اليوم السبت، بأن "هناك مؤشرات مقلقة للغاية تجاه القوى الجديدة في سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد". 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T15:29+0000

2024-12-14T15:29+0000

2024-12-14T15:29+0000

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وأشار أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن "حكومة الإمارات تشعر بالقلق إزاء الانتماء الإسلامي للقوات التي أطاحت بالأسد".وصرح قرقاش، خلال مؤتمر "السياسة العالمية"، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "نسمع بعض اللغة المعقولة والعقلانية حول الوحدة، وليس فرض نظام على جميع السوريين من الحكام الجدد للبلاد".وتابع: "إلا أن طبيعة القوى الجديدة، والانتماء إلى الإخوان المسلمين، والانتماء إلى القاعدة، أعتقد أن هذه كلها مؤشرات مقلقة للغاية".وأضاف قرقاش: "يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية ونساعد السوريين.. ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مثل هذه من قبل، لذلك نحتاج إلى أن نكون على أهبة الاستعداد"، مستشهدا بـ"المغامرات الوحشية" لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على مدى العقد الماضي في كل من سوريا والعراق.كما أدان قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، في تصريحاته بمؤتمر "السياسة العالمية"، موجة الضربات الجوية التي وجهتها إسرائيل إلى مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا.وقال قرقاش: "قد يُنظر إلى استخدام الأزمة في سوريا لتدهور القدرات السورية بشكل هيكلي على أنه أمر معقول من وجهة نظر عملية إسرائيلية، لكنني أعتقد أنها سياسة غبية".وواصل: "إنها سوريا جديدة تخلق نفسها"، معتبرًا أن إسرائيل "كان ينبغي لها أن ترسل رسالة مختلفة، أنا لا أقول رسالة سلام، لأننا لم نبلغ ذلك بعد، ولكني أعتقد أنه يجب أن تكون رسالة مختلفة".وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، قد كتب معلقا عبر منصة "إكس"، معلقًا على بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا، بأنه "يعكس توجها عربيا إيجابيا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز"، وتابع: "لنتعلم جميعًا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي