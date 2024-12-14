المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يكشف عن "مؤشرات مقلقة للغاية" تجاه القوى الجديدة في سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
13:03 GMT
17 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
13:20 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
روسيا والإمارات تدعوان لاجتماع بمشاركة كل القوى السورية، إسرائيل ترفض مغادرة الجيش الإسرائيلي المنطقة العازلة مع سوريا
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
09:18 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
10:31 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
11:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:28 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
12:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل توجه أمريكا وإسرائيل ضربة استباقية لإيران؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل أصبح التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وشيكا؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الكرملين: لا نسعى إلى هدنة في أوكرانيا بل إلى سلام يلبي شروط روسيا، الحكومة السورية تشدد على أهمية الوحدة الوطنية
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241214/المستشار-الدبلوماسي-للرئيس-الإماراتي-يكشف-عن-مؤشرات-مقلقة-للغاية-تجاه-القوى-الجديدة-في-سوريا-1095789073.html
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يكشف عن "مؤشرات مقلقة للغاية" تجاه القوى الجديدة في سوريا
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يكشف عن "مؤشرات مقلقة للغاية" تجاه القوى الجديدة في سوريا
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول إماراتي بارز، اليوم السبت، بأن "هناك مؤشرات مقلقة للغاية تجاه القوى الجديدة في سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد". 14.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-14T15:29+0000
2024-12-14T15:29+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار الإمارات العربية المتحدة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_0:0:1304:735_1920x0_80_0_0_8a3aedcb826fcfe022136a236a618cda.jpg
وأشار أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن "حكومة الإمارات تشعر بالقلق إزاء الانتماء الإسلامي للقوات التي أطاحت بالأسد".وصرح قرقاش، خلال مؤتمر "السياسة العالمية"، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "نسمع بعض اللغة المعقولة والعقلانية حول الوحدة، وليس فرض نظام على جميع السوريين من الحكام الجدد للبلاد".وتابع: "إلا أن طبيعة القوى الجديدة، والانتماء إلى الإخوان المسلمين، والانتماء إلى القاعدة، أعتقد أن هذه كلها مؤشرات مقلقة للغاية".وأضاف قرقاش: "يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية ونساعد السوريين.. ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مثل هذه من قبل، لذلك نحتاج إلى أن نكون على أهبة الاستعداد"، مستشهدا بـ"المغامرات الوحشية" لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على مدى العقد الماضي في كل من سوريا والعراق.كما أدان قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، في تصريحاته بمؤتمر "السياسة العالمية"، موجة الضربات الجوية التي وجهتها إسرائيل إلى مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا.وقال قرقاش: "قد يُنظر إلى استخدام الأزمة في سوريا لتدهور القدرات السورية بشكل هيكلي على أنه أمر معقول من وجهة نظر عملية إسرائيلية، لكنني أعتقد أنها سياسة غبية".وواصل: "إنها سوريا جديدة تخلق نفسها"، معتبرًا أن إسرائيل "كان ينبغي لها أن ترسل رسالة مختلفة، أنا لا أقول رسالة سلام، لأننا لم نبلغ ذلك بعد، ولكني أعتقد أنه يجب أن تكون رسالة مختلفة".وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، قد كتب معلقا عبر منصة "إكس"، معلقًا على بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا، بأنه "يعكس توجها عربيا إيجابيا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز"، وتابع: "لنتعلم جميعًا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20241208/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يكشف-مبعث-القلق-الرئيسي-في-سوريا-1095594968.html
https://sarabic.ae/20241209/مستشار-الرئيس-الإماراتي-مكان-بشار-الأسد-ليس-مهما-وهذا-ما-أدى-لانهياره-سريعا-1095620565.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/0e/1095788916_145:0:1304:869_1920x0_80_0_0_68d130a9646c4794b1be7465667fe827.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يكشف عن "مؤشرات مقلقة للغاية" تجاه القوى الجديدة في سوريا

15:29 GMT 14.12.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziالدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2024
الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
صرح مسؤول إماراتي بارز، اليوم السبت، بأن "هناك مؤشرات مقلقة للغاية تجاه القوى الجديدة في سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد".
وأشار أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن "حكومة الإمارات تشعر بالقلق إزاء الانتماء الإسلامي للقوات التي أطاحت بالأسد".
وصرح قرقاش، خلال مؤتمر "السياسة العالمية"، الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي: "نسمع بعض اللغة المعقولة والعقلانية حول الوحدة، وليس فرض نظام على جميع السوريين من الحكام الجدد للبلاد".
وتابع: "إلا أن طبيعة القوى الجديدة، والانتماء إلى الإخوان المسلمين، والانتماء إلى القاعدة، أعتقد أن هذه كلها مؤشرات مقلقة للغاية".
أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2024
مستشار الرئيس الإماراتي يكشف مبعث القلق الرئيسي في سوريا
8 ديسمبر, 09:48 GMT
وأضاف قرقاش: "يتعين علينا أن نكون متفائلين من ناحية ونساعد السوريين.. ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا تجاهل أن المنطقة شهدت حلقات مثل هذه من قبل، لذلك نحتاج إلى أن نكون على أهبة الاستعداد"، مستشهدا بـ"المغامرات الوحشية" لتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى) على مدى العقد الماضي في كل من سوريا والعراق.
كما أدان قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي، في تصريحاته بمؤتمر "السياسة العالمية"، موجة الضربات الجوية التي وجهتها إسرائيل إلى مواقع عسكرية استراتيجية في سوريا.
وقال قرقاش: "قد يُنظر إلى استخدام الأزمة في سوريا لتدهور القدرات السورية بشكل هيكلي على أنه أمر معقول من وجهة نظر عملية إسرائيلية، لكنني أعتقد أنها سياسة غبية".
وواصل: "إنها سوريا جديدة تخلق نفسها"، معتبرًا أن إسرائيل "كان ينبغي لها أن ترسل رسالة مختلفة، أنا لا أقول رسالة سلام، لأننا لم نبلغ ذلك بعد، ولكني أعتقد أنه يجب أن تكون رسالة مختلفة".
وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، قد كتب معلقا عبر منصة "إكس"، معلقًا على بيان اجتماع العقبة الوزاري بشأن سوريا، بأنه "يعكس توجها عربيا إيجابيا لدعم الأشقاء في مسار الانتقال السياسي والسلمي، ويؤكد على وحدة وسيادة سوريا وبناء دولة خالية من الإرهاب والتطرف، مع احترام حقوق السوريين دون تمييز"، وتابع: "لنتعلم جميعًا من دروس العقد الماضي، وننظر إلى المستقبل بتفاؤل".
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2024
مستشار الرئيس الإماراتي: مكان بشار الأسد ليس مهما... وهذا ما أدى لانهياره سريعا
9 ديسمبر, 09:09 GMT
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وفي تطور آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала