https://sarabic.ae/20241104/أردوغان-تركيا-سلمت-أكثر-من-85-ألف-طن-مساعدات-إلى-غزة-بدعم-من-مصر-1094468438.html
أردوغان: تركيا سلمت أكثر من 85 ألف طن مساعدات إلى غزة بدعم من مصر
أردوغان: تركيا سلمت أكثر من 85 ألف طن مساعدات إلى غزة بدعم من مصر
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن ما يحدث في قطاع غزة، هو "أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الـ21". 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T10:08+0000
2024-11-04T10:08+0000
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رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وقال في كلمة له، خلال الاجتماع الوزراي للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، إن "تركيا قامت حتى الآن بتسليم أكثر من 85 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة بدعم من السلطات المصرية".كما اعتبر أن "أحد أفضل الردود على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان هو اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين".وشدد على أنه "من المهم جدا للعالم الإسلامي أن يضع خلافاته جانبا، ويدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني في نضالهما العادل"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.ولفت إلى أن "إسرائيل ومؤيديها ارتكبوا جميع أنواع القمع والإبادة الجماعية لمدة 13 شهر، لكنهم لم يتمكنوا من إجبار إخواننا الفلسطينيين على الركوع، الذين ضربوا مثلا للعالم في الدفاع عن وطنهم".وقال الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، يوم الخميس الماضي، في تعقيبه على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، إن المنطقة "تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة".وتابع محذرا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي، باسيرو يوماي فاي، من أن "الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا".كما حث الرئيس التركي، جميع الدول التي لديها "حس الضمير"، وفق تعبيره، على ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف الاعتداءات على فلسطين ولبنان، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الأسبوع الماضي أن العالم الإسلامي لم يُظهر رد فعل قوي، على تصرفات إسرائيل في غزة، وأن تل أبيب "قمعت" جميع الهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان وحماية السلام.
https://sarabic.ae/20241026/أردوغان-يدعو-الشرق-الأوسط-إلى-عدم-التورط-في-لعبة-إسرائيل-1094191073.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أردوغان: تركيا سلمت أكثر من 85 ألف طن مساعدات إلى غزة بدعم من مصر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أن ما يحدث في قطاع غزة، هو "أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في القرن الـ21".
وقال في كلمة له، خلال الاجتماع الوزراي للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، إن "تركيا قامت حتى الآن بتسليم أكثر من 85 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة بدعم من السلطات المصرية".
كما اعتبر أن "أحد أفضل الردود على العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان هو اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطين".
وشدد على أنه "من المهم جدا للعالم الإسلامي أن يضع خلافاته جانبا، ويدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني في نضالهما العادل"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
ولفت إلى أن "إسرائيل ومؤيديها ارتكبوا جميع أنواع القمع والإبادة الجماعية لمدة 13 شهر، لكنهم لم يتمكنوا من إجبار إخواننا الفلسطينيين على الركوع، الذين ضربوا مثلا للعالم في الدفاع عن وطنهم".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أروغان، يوم الخميس الماضي، في تعقيبه على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، إن المنطقة "تتجه نحو عاصفة نارية خطيرة".
وتابع محذرا، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السنغالي، باسيرو يوماي فاي، من أن "الفترة المقبلة ستكون أكثر اضطرابا".
كما حث الرئيس التركي، جميع الدول التي لديها "حس الضمير"، وفق تعبيره، على ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، لوقف الاعتداءات على فلسطين ولبنان، وفقا لوكالة
أنباء "الأناضول" التركية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صرح الأسبوع الماضي أن العالم الإسلامي لم يُظهر رد فعل قوي، على تصرفات إسرائيل في غزة، وأن تل أبيب "قمعت" جميع الهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان وحماية السلام.