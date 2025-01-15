https://sarabic.ae/20250115/أردوغان-على-إسرائيل-الانسحاب-من-الأراضي-السورية-1096803698.html

أردوغان: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية

أردوغان: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الدول إلى رفع أياديها عن سوريا، مؤكدًا أن تركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية. 15.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-15T10:29+0000

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2025-01-15T10:29+0000

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وقال أردوغان، في تصريحات له، إنه "سيناقش مع الوفد السوري الذي سيزور تركيا سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار"، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف: "على التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا أن تضع أسلحتها"، متابعًا: "نتابع وندعم حل كل قضايا إخوتنا الأكراد في سوريا ونحن الضامنون لأمن الأكراد".وأكد الرئيس التركي أن اهتمام بلاده بدولة جارة لها (سوريا) لأسباب مشروعة ومحقة وإنسانية، أمر طبيعي جدا، موضحًا: "لن نسمح بزرع بذور الفتنة بيننا وبين الشعب السوري".وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد أكد السبت الماضي، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا، ابتداء من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد عن الحكم.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا، في منطقة ريحانلي في ولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.وأكد بولات، في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا، دخلت حقبة جديدة"، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.

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