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انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
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المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
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https://sarabic.ae/20250115/أردوغان-على-إسرائيل-الانسحاب-من-الأراضي-السورية-1096803698.html
أردوغان: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية
أردوغان: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الدول إلى رفع أياديها عن سوريا، مؤكدًا أن تركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية. 15.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-15T10:29+0000
2025-01-15T10:29+0000
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وقال أردوغان، في تصريحات له، إنه "سيناقش مع الوفد السوري الذي سيزور تركيا سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار"، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأضاف: "على التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا أن تضع أسلحتها"، متابعًا: "نتابع وندعم حل كل قضايا إخوتنا الأكراد في سوريا ونحن الضامنون لأمن الأكراد".وأكد الرئيس التركي أن اهتمام بلاده بدولة جارة لها (سوريا) لأسباب مشروعة ومحقة وإنسانية، أمر طبيعي جدا، موضحًا: "لن نسمح بزرع بذور الفتنة بيننا وبين الشعب السوري".وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد أكد السبت الماضي، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا، ابتداء من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد عن الحكم.جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا، في منطقة ريحانلي في ولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.وأكد بولات، في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا، دخلت حقبة جديدة"، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
https://sarabic.ae/20250104/تركيا-عودة-النقل-والتجارة-مع-سوريا-أولوية-قصوى-بالنسبة-لنا-1096478089.html
https://sarabic.ae/20250111/تركيا-تعلن-مشاركتها-في-اجتماع-تستضيفه-الرياض-بشأن-سوريا--1096691555.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

أردوغان: على إسرائيل الانسحاب من الأراضي السورية

10:29 GMT 15.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، جميع الدول إلى رفع أياديها عن سوريا، مؤكدًا أن تركيا قادرة على سحق كل المنظمات الإرهابية.
وقال أردوغان، في تصريحات له، إنه "سيناقش مع الوفد السوري الذي سيزور تركيا سبل دعم سوريا وإعادة الإعمار"، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف: "على التنظيمات الإرهابية الموجودة في سوريا أن تضع أسلحتها"، متابعًا: "نتابع وندعم حل كل قضايا إخوتنا الأكراد في سوريا ونحن الضامنون لأمن الأكراد".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
تركيا: عودة النقل والتجارة مع سوريا أولوية قصوى بالنسبة لنا
4 يناير, 16:09 GMT
وأكد الرئيس التركي أن اهتمام بلاده بدولة جارة لها (سوريا) لأسباب مشروعة ومحقة وإنسانية، أمر طبيعي جدا، موضحًا: "لن نسمح بزرع بذور الفتنة بيننا وبين الشعب السوري".
وكان وزير التجارة التركي عمر بولات، قد أكد السبت الماضي، أن مرحلة جديدة بدأت في سوريا، ابتداء من 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بعد رحيل الرئيس السوري السابق بشار الأسد عن الحكم.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الوزير في معبر "جيلفاغوز" الحدودي مع سوريا، في منطقة ريحانلي في ولاية هطاي، وفقا لوسائل إعلام تركية محلية.
وأكد بولات، في تصريحات للصحفيين من هناك، أن "العلاقات بين سوريا وتركيا، دخلت حقبة جديدة"، مشيرًا إلى الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات.
جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية رقم 162 بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2025
تركيا تعلن مشاركتها في اجتماع تستضيفه الرياض بشأن سوريا
11 يناير, 16:23 GMT
وفي 8 ديسمبر الماضي، سيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) على مبنى التلفزيون السوري الرسمي في العاصمة دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، ورحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.
وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025. وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرة إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.
وصرح مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، حيث منحوا حق اللجوء لأسباب إنسانية.
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