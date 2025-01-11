https://sarabic.ae/20250111/تركيا-تعلن-مشاركتها-في-اجتماع-تستضيفه-الرياض-بشأن-سوريا--1096691555.html

تركيا تعلن مشاركتها في اجتماع تستضيفه الرياض بشأن سوريا

تركيا تعلن مشاركتها في اجتماع تستضيفه الرياض بشأن سوريا

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام تركية، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، سيشارك في اجتماع تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، غدا الأحد، بشأن سوريا. 11.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-11T16:23+0000

2025-01-11T16:23+0000

2025-01-11T16:23+0000

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وأضافت وكالة "الأناضول" التركية، أنه من المقرر أن يشارك بالاجتماع وزراء خارجية تركيا وسوريا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والعراق ولبنان والأردن ومصر وبريطانيا وألمانيا، فيما تشارك الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، على مستوى نائب وزير الخارجية، فضلًا عن مشاركة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون.ويتمحور جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع حول الخطوات التي يجب اتخاذها لضمان الاستقرار والأمن في سوريا.وأفادت المصادر الدبلوماسية التركية أن فيدان، سيشدد على "مبدأ سلامة ووحدة أراضي سوريا، وأن أنقرة ستتخذ جميع التدابير اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية الانفصالية التي قد تحاول الاستفادة من الوضع الحالي في سوريا".وقررت المعارضة المسلحة تكليف محمد البشير، بتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية حتى مارس/ آذار 2025، وكان البشير يرأس "حكومة الإنقاذ"، التي أسستها المعارضة في محافظة إدلب السورية، منذ يناير/ كانون الثاني 2024.وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قرر، بعد مفاوضات، التخلي عن منصبه ومغادرة سوريا، مشيرةً إلى أنه أصدر تعليماته لنقل السلطة بشكل سلمي.

https://sarabic.ae/20250111/ميقاتي-يعلق-على-قضية-ترسيم-الحدود-البحرية-والبرية-بين-لبنان-وسوريا--1096684084.html

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, العالم, أخبار تركيا اليوم